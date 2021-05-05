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Від елегантної спокуси до street-style: Дорофєєва підкорила калейдоскопом образів, чоловік не встояв

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 11:42
Від елегантної спокуси до street-style: Дорофєєва підкорила калейдоскопом образів, чоловік не встояв Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва тільки недавно повернулася з незвичайних гостей - вона побувала в селі Попельники у свого підопічного і переможця "Голосу країни 2021" Сергія Лазановського. Співачка радувала шанувальників кадрами з поїздки, та, не давши їм перепочити, підкорила новим модним фотосетом.

Калейдоскоп таких різних, але пам'ятних образів вона поділилася в Instagram.

У креативній фотосесії Надя продемонструвала відразу кілька образів - ефектні, оригінальні, провокативні, і в кожному з них вона була однаково гармонійною.

До слова, аутфіти - творіння українських дизайнерів і відомих зарубіжних. Наприклад, співачка покрасувалася в білій джинсовій куртці від Acne Studios (вартість близько 13 000 грн зі знижкою) і доповнила свій образ такими ж білосніжними джинсами. Вона гладко уклала волосся в акуратний витончений пучок і позувала в профіль.

Від елегантної спокуси до street-style: Дорофєєва підкорила калейдоскопом образів, чоловік не встояв

Надя показала total white аутфіт (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Від елегантної спокуси до street-style: Дорофєєва підкорила калейдоскопом образів, чоловік не встояв

Скріншот: theicon.ua

Образ в картатій сукні-оверсайз від українського бренду LITKOVSKAYA вийшов дуже незвичайним. Поміті деталі - об'ємні плечі, довгі рукави і англійський комір. Надя позує в інтер'єрах фотостудії біля чорного фону, дивлячись прямо в об'єктив фотографа.

Від елегантної спокуси до street-style: Дорофєєва підкорила калейдоскопом образів, чоловік не встояв

Надя позувала в незвичайній сукні від українського дизайнера (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

А ось лук Наді з класичними джинсами, чорним піджаком, білою сорочкою, акуратним краваткою, бейсболкою на голові і зручних кедах цілком можна перейняти для реального життя і повсякденності.

Від елегантної спокуси до street-style: Дорофєєва підкорила калейдоскопом образів, чоловік не встояв

Надя навчила носити зручний street-style (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Елегантний і спокусливий образ вийшов з чорною сукнею від Wandering - цей бренд заснувала кохана "танцюючого мільйонера" Джанлуки Ваккі, Джорджія Габріела. Вартість вечірнього витонченого вбрання - 21 900 грн. Надя доповнила образ замшевими мюлями кольору електірік. Також вона зробила атмосферний ефектний знімок, де показала природну краса з нюдовими мейкапом, що імітує повну відсутність макіяжу як такого.

Від елегантної спокуси до street-style: Дорофєєва підкорила калейдоскопом образів, чоловік не встояв

Від елегантної спокуси до street-style: Дорофєєва підкорила калейдоскопом образів, чоловік не встояв

Образ в елегантному платті виглядає особливо спокусливо (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Від елегантної спокуси до street-style: Дорофєєва підкорила калейдоскопом образів, чоловік не встояв

Скріншот: helen-marlen.com

Ще один не менш жіночний і сексапільний аутфіт - чорний топ, спідниця з високим розрізом і подовжений трендовий шкіряний піджак. На додаток - ніжно-бірюзові човники. Помітний аксесуар - лимонна маленька сумочка з золотим ланцюжком.

Від елегантної спокуси до street-style: Дорофєєва підкорила калейдоскопом образів, чоловік не встояв

Лук з контрастними деалями і трендовим піджаком сподобався фанам Наді (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

"Аааа. Нереальна", - прийшов у захват від модного фотосету зірки її чоловік Володимир Дантес. Шанувальники співачки розділили його думку.

  • Зовсім інша
  • Це не дівчинка з "Время и Стекло", це DOROFEEVA
  • Неперевершена
  • Нереальна
  • Ви - мистецтво
  • Чудова
  • Нереальна добірка

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала зухвалий образ біля авто.

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