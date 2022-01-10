​​​​​​Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

Актуальна куртка на зиму 2022 – яка вона? Як вибрати модель, яка ідеально впишеться у будь-яке трендове вбрання?

Щоб навчитися визначати по-справжньому модні речі, стиліст Самаль Сан у своєму блозі про моду в Instagram порадила тренувати "нагляденість" – так буде набагато легше визначати актуальний крій від застарілого!

Також пам'ятайте, що одяг повинен бути не тільки модним і стильним, а ще й елегантним і комфортним, такий точно підійде для будь-якого випадку.

Актуальна куртка на зиму 2022 повинна також відповідати таким "вимогам": вільна, досить об'ємна, практична, лаконічна, спокійного відтінку, без аляпістих принтів, яскравого декору та інших дизайнерських вишукувань.

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У тренді – об'єм та довжина.

У тренді – лаконічні моделі та вільний крій.

Чем меньше деталей, тем лучше.

Обирайте практичну модель вільного крою.

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Зверніть увагу на вироби спокійних тонів із мінімальним декором.

Яка куртка у тренді взимку 2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)