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Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

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Понеділок 10 січня 2022 19:01
Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році Жилетка все ще у тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Актуальна куртка на зиму 2022 – яка вона? Як вибрати модель, яка ідеально впишеться у будь-яке трендове вбрання?

Щоб навчитися визначати по-справжньому модні речі, стиліст Самаль Сан у своєму блозі про моду в Instagram порадила тренувати "нагляденість" – так буде набагато легше визначати актуальний крій від застарілого!

Також пам'ятайте, що одяг повинен бути не тільки модним і стильним, а ще й елегантним і комфортним, такий точно підійде для будь-якого випадку.

Актуальна куртка на зиму 2022 повинна також відповідати таким "вимогам": вільна, досить об'ємна, практична, лаконічна, спокійного відтінку, без аляпістих принтів, яскравого декору та інших дизайнерських вишукувань.

Верхній одяг на зиму: що у тренді, що застаріло

  • У тренді – об'єм та довжина.

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

  • У тренді – лаконічні моделі та вільний крій.

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

  • Чем меньше деталей, тем лучше.

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

  • Обирайте практичну модель вільного крою.

​​​​​​Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 роціДавно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

  • Хутро на капюшоні, яскравий колір – "ні" цього сезону

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

  • Зверніть увагу на вироби спокійних тонів із мінімальним декором.

Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 роціДавно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 роціЯка куртка у тренді взимку 2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стилісти показали, яка стрижка обіцяє стати найпопулярнішою у 2022 році.

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