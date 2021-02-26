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Це тіло! Кім Кардашян показала ідеальний образ для фігури "пісочний годинник"

Новость на русском → США, П'ятниця 26 лютого 2021 21:24
Це тіло! Кім Кардашян показала ідеальний образ для фігури "пісочний годинник" Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашян показала нове фото з відпочинку. Зірка позує на пляжі, примірявши спокусливе вбрання, що відмінно підкреслило її фігуру "пісочний годинник".

Фото Кім вже набрало більше 3 мільйонів лайків і тисячі захоплених коментарів. Надихаємося!

Кім позує в червоних штанях з високою посадкою, які підкреслили осину талію, а також верху від купальника в тон низу. З аксесуарів вона воліла вузькі сонцезахисні окуляри, а також кілька золотих ланцюжків. Зірка виглядає спокійною і умиротвореною, задумливо дивлячись у далечінь.

Це тіло! Кім Кардашян показала ідеальний образ для фігури &quot;пісочний годинник&quot;Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Доброго ранку", - коротко написала вона, а у відповідь отримала одні компліменти. "Краса", "Приголомшлива", "Твоя фігура просто ідеальна", "Ранкова королева", "Гаряча!", - не можуть намилуватися фанати знаменитості, яка славиться своїми формами.

Куди вирушила, Кім не стала розповідати. Як видно, 40-річна бізнесвумен вирішила відпочити після декількох запусків своїх брендів. До того ж шлюборозлучний процес, який, за чутками, йде без конфліктів, тим не менш також забирає багато сил.

Раніше Кім показала нове фото молодшого сина від Каньє Уеста - Псалма. Хлопчик, якому в травні виповниться 2 роки, вже стає справжньою зіркою мережі, судячи з відгуків на його знімки.

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