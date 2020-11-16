Гламурна Дюймовочка: Дженніфер Лопес вразила витонченою фігурою в розкішному образі

Зірка отримала нову нагороду

Дженніфер Лопес отримала нову важливу для себе нагороду, про яку вже встигла розповісти на сторінці у мережі Instagram. Співачка і актриса удостоїлася честі стати володаркою премії Peoples Choice Awards. На церемонію вона вирушила в гламурному образі, продуманому з голови до ніг. Чи потрібно говорити, що лук зірки неймовірно вразив її фанатів?



Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/maryphillips)

Лопес приміряла червоне плаття незвичайного крою, з широким оборкою-коміром, а також укороченою пишною спідницею. Волосся майстри зачісок зібрали їй у високий хвіст, подкрутивши золотисті пасма. За макіяж відповідала гуру світової візаж-спільноти: Пет Макграт. Для Лопес вона підібрала блискучий, гламурний образ з коричнево-борнзовыми smoky і яскраво-червоними губами. Завершували аутфіт туфлі бежевого відтінку, а також вишукані аксесуари: сережки прямокутної форми з дорогоцінними каменями та лаконічний браслет.

Дженніфер похвалилася розкішною фігурою (відео: instagram.com/peopleschoice)

Фото і відео з церемонії вже встигли підірвати мережу. Фанати не скупляться на компліменти, називаючи Лопес найкрасивішою і найбільш гарячою у світі. "@JLo сказала: "Життя - це танго, і нам потрібно продовжувати танцювати!" Ми дотримуємося цієї ради до кінця року", - написали на сторінці заходу.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес вразила мережу стрункими ногами у відвертому вбранні.