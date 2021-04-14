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Гаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер підкорила ідеальною фігурою в трикотажному total look

Новость на русском → США, Середа 14 квітня 2021 18:25
Гаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер підкорила ідеальною фігурою в трикотажному total look Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер, як відомо, одна з найбільш багатих дівчат планети. А тому вона не може обійтися тільки пляжними вбраннями. Правда, навіть на ділові зустрічі 23-річна бізнесвумен одягається спокусливо і не нудно. Останній образ Кайлі - тому найкращий доказ.

Кайлі Дженнер виклала у своєму блозі нову серію знімків, де блищить в трендовому трикотажному костюмі.

"Це бізнес, дитинко", - пише Дженнер, зручно розташувавшись у кріслі приватного літака. Як видно, зірка вирушила на важливу зустріч. Але не відмовила собі в спокусливому образі. Кайлі вибрала аутфіт в трендовому молочному відтінку, а також із найбільш популярного серед моделей і інфлюєнсерів матеріалу - трикотажу.

Гаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер підкорила ідеальною фігурою в трикотажному total lookГаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер підкорила ідеальною фігурою в трикотажному total lookГаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер підкорила ідеальною фігурою в трикотажному total lookКайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Образ склали в'язані легінси, жилет зі шнурівкою на грудях, а також об'ємний піджак. Доповнили його босоніжки на високому каблуці і великі сережки-кільця. А ще виразний макіяж і укладка в дусі всіх сестер: волосся довжиною нижче пояса, завите легкими хвилями. Спокусливий образ припав до душі послідовувачам, які взялися коментувати зірку.

"Приватний літак - моя мотивація", "Бізнес-малятко. Мені потрібен цей аутфіт", "Прекрасна королева", "Абсолютно так", "Не можу дочекатися, щоб побачити, над чим ти працюєш", - пишуть фоловерів.

Раніше Кайлі також постала перед фанатами у розкішній сукні максі.

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