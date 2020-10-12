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Гаряча парочка: Барбара Палвін знялася у пікантній фотосесії в компанії коханого

Новость на русском → Понеділок 12 жовтня 2020 20:35
Гаряча парочка: Барбара Палвін знялася у пікантній фотосесії в компанії коханого Барбара Палвін і Ділан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Зірки прикрасили нову обкладинку

Барбара Палвін прикрасила нову обкладинку – модель в компанії свого бойфренда Ділана Спроуса знялася для нового номера Numéro Netherlands. Зйомка вийшла провокаційною і стильною. Барбара постала в образі спокусливої танцівниці, примірявши золотисте боді з бахромою.

Палвін виглядала як завжди просто чарівно: напівоголені груди "ангела" Victoria's Secret, розкішні стегна і стрункі ноги просто звели з розуму послідовувачів. Особливо гаряче вона виглядала на тлі свого одягненого в білий костюм бойфренда. А постановка додала романтичну нотку. Хлопець з мікрофоном в руках виконував своїй коханій пісні, стоячи на колінах...

Гаряча парочка: Барбара Палвін знялася у пікантній фотосесії в компанії коханогоГаряча парочка: Барбара Палвін знялася у пікантній фотосесії в компанії коханого

Пара прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара запостила обкладинки у себе в блозі і подякувала всіх причетним до процесу їх створення. "Це так прекрасно", – не втрималася однією з перших молода мама Джіджі Хадід. До неї приєдналися й інші користувачі мережі. "Вау, ви нереальні, друзі", "Яка ти красива", "Це божественно красиво", "Яка пара", "Ви моя улюблена парочка"...

Гаряча парочка: Барбара Палвін знялася у пікантній фотосесії в компанії коханогоНова фотосесія Барбари (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Пізніше Барбара додала нові фото з іншого фотосесії. Модель знята крупним планом, демонструючи досконалі риси лиця, які візажисти підкреслили за допомогою яскравої помади і легких тіней. В якості підпису Барбара додала емодзі у вигляді поцілунку.

Раніше дівчина знялася для нової промо-кампанії різдвяної лінії білизни від Victoria's Secret. Фотосесія вийшла дуже гарячою!

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