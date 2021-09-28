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Гарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезон

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Вівторок 28 вересня 2021 10:09
Гарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезон Пальто - часто найстильніша частина гардеробу (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Пальто можна охарактеризувати трьома словами: стильно, тепло, універсально.

У цьому сезоні один з фаворитів стилістів - пальто з перебільшеною талією, яке, до речі кажучи, гарячий тренд - і він тільки набирає обертів.

Про це розповіла стилістка Яна Лунькова у своєму Instagram.

Що важливо враховувати при виборі пальто:

  • склад (мінімум 50 % натуральних матеріалів, краще більше)
  • довжина (міді - універсальна і підходить будь-якому зросту, важливо тільки знайти свою, коротке пальто і в довжині максі теж сміливо носимо)
  • катишки (особливо часто на вовняних пальто, тому запасіться спеціальною машинкою)
  • розмір (розгляньте пальто на розмір більше, щоб легко надіти під нього светр / джемпер, худі)
  • головні убори і взуття (будь-які головні убори і взуття можуть використовуватися в образах, все залежить від бажаного результату)

Гарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезонЯке пальто вибрати на холодний сезон 2021-22 (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ образів з пальто на холодну погоду

  • З шарфом і головним убором. З високими чобітьми або низькими ботильйонами.

Топ кращих образів: стиліст показала, з чим носити грубі черевики восени

Гарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезонГарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезон

  • З сукнями і сумками

Гарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезон

Гарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезон

  • Зі штанами, джинсами і черевиками

Гарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезон

Гарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезон

Гарячий тренд: стиліст показала кращі образи з пальто на холодний сезон

Як носити пальто цієї осені (фото: instagram.com/lunkova_yana)

Раніше стиліст показала топ-5 кращих суконь на холодний сезон.

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