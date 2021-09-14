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Ідеал: Кендалл Дженнер в "голій" сукні від Givenchy захопила розкішною фігурою

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Нью-Йорк, Вівторок 14 вересня 2021 18:32
Ідеал: Кендалл Дженнер в "голій" сукні від Givenchy захопила розкішною фігурою Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/givenchyofficial)
Автор: RBC.UA

Напередодні в Нью-Йорку пройшов Met Gala, або Бал Інституту костюма. Щорічний захід ставить за мету збір коштів на користь Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку і є однією з найяскравіших світських подій.

Кендалл Дженнер з'явилася на заході в настільки розкішній сукні, що буквально прикувала до себе увагу світової преси.

25-річна модель прийшла на вечір в "голій" сукні від Givenchy, зшитій з прозорої тканини і усипаній кристалами. У світлі софітів вони переливалися і виблискували, зробивши образ Кендалл розкішним в прямому сенсі слова. Доповнили його широке кольє і вишукані босоніжки на високих підборах із зав'язками на щиколотках. Сукня підкреслила кожен сантиметр досконалого тіла знаменитої моделі.

"Вона виглядає просто приголомшливо", "Найкращий образ вечора", "Богиня", "Ти просто королева цього вечора", "Можна мені таку ж красиву весільну сукню?", "Однозначно мій улюблений образ", - захоплюються в мережі під фото Кендалл. Готові підписатися під кожним словом!

Ідеал: Кендалл Дженнер в &quot;голій&quot; сукні від Givenchy захопила розкішною фігурою

Ідеал: Кендалл Дженнер в &quot;голій&quot; сукні від Givenchy захопила розкішною фігуроюІдеал: Кендалл Дженнер в &quot;голій&quot; сукні від Givenchy захопила розкішною фігуроюКендалл Дженнер на Met Gala (фото: instagram.com/givenchyofficial)

Раніше ми писали про українського дизайнера, речі якої любить Кендалл Дженнер.

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