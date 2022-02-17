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"Винаходячи Анну": як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття

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Четвер 17 лютого 2022 20:19
"Винаходячи Анну": як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття Як створювалися розкішні образи в серіалі "Винаходячи Анну" (фото: кадр з серіалу)
Автор: Ольга Турчанікова

Прототип головної героїні серіалу "Винаходячи Анну" – Анна Сорокіна – побудувала свою грандіозну аферу на вигаданих незліченних багатствах і неіснуючому красивому життю. І треба віддати їй належне – постаралася відповідати образу багатої спадкоємиці на всі сто. Дівчина легко дозволяла собі дизайнерські речі і прикраси від люксових брендів. Так що художникам по костюмах було де розгулятися.

Пропонуємо простежити ключові тенденції в гардеробі найчарівнішої аферистки в світі.

Перш ніж приступити до розробки вбрання для серіалу, художники по костюмах Лін Паоло і Лора Фрекон ретельно вивчили смаки Анни. Їм вдалося знайти рідкісні селфі в Instagram в розкішних дизайнерських речах, образи героїні із зустрічей і випадкові кадри, на яких була відображена дівчина.

&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття

Джулія Гарнер в ролі Анни Делві (фото: кадр з серіалу"винаходячи Анну")

Але головним джерелом інформації про Сорокіну став віральний профайл Анни, який склала журналістка Джессіка Пресслер. Завдяки їй стали відомі найменші подробиці гардеробу Анни. Наприклад, які туфлі були на дівчині, коли її взяли під варту (Chanel).

&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття

Вівіан Кент – персонаж, який уособив Джесіку Пресслер (фото: кадр з серіалу "Винаходячи Анну")

"Ми з головою занурилися в кролячу нору – гуглили все, що могли, вистежували друзів, яких вона відзначала на фото. Нам навіть вдалося відтворити чорний бомбер, який згадувала Пресслер у своїй статті, він, до речі, присутній на багатьох реальних знімках Анни", – згадує Фрекон.

&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття

Для створення гердероба художники вівчили всю інформацію, яку знайшли (фото: кадр з серіалу "Винаходячи Анну")

Все це допомогло скласти канву образу Делві. Вона – справжня фанатка фешн-індустрії, яка обожнює сміливі стрітстайл-вбрання. Вже з перших серій Анна фігурує в яскравому костюмі з квітковим принтом Dolce & Gabbana і розкішній сукні Alexander McQueen, хизуючись іменним тоутом Dior…

Поступово її образ з "захоплено"-модного перетворюється в ретельно продуманий. Анна розуміє, що обертання у вищих колах вимагає певної стильної вправності. Тому художники зробили його більш консервативним – так героїню могли сприймати більш серйозно. За реалізацію модної еволюції відповідали такі бренди як Oscar de la Renta, Chanel, Givenchy, Prada, Gucci, Valentino і Celine.

&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття

Поступово образи Анни ставали все більш стриманими і продуманими (фото: кадр з серіалу "Винаходячи Анну")

Паоло і Фрекон зізнаються, що серіал став для них роботою мрії. Разом з виконавицею головної ролі – Джулією Гарнер – вони влаштовували багатогодинні примірки, ретельно продумуючи кожен образ. Сама актриса, на зразок своєї героїні, насолоджувалася можливістю зануритися в світ розкоші і гламуру і просто світилася від щастя, як згадують стилісти.

Цікаво, що дівчата відмінно порозумілися при особистій зустрічі – Джулія відвідувала Сорокіну у в'язниці, щоб краще зрозуміти свою героїню і показала їй невелику чатину своєї гри. Після актриса відзначала, що в Анні з'єднався "лякаючий" розум і "дитяча безпосередність", але вона так і залишилася для неї загадкою.

&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття

&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століття

&quot;Винаходячи Анну&quot;: як створювалися образи однієї з найграндіозніших ошуканок 21-го століттяАктриса відмінно вжилася в роль (фото: кадр з серіалу "Винаходячи Анну")

Раніше ми писали, що аферистка з серіалу "Винаходячи Анну" придумала новий спосіб заробити.

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