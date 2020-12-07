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Кайлі Дженнер в леопардовому total look підірвала мережу пружними сідницями і пишними грудьми

Новость на русском → Понеділок 07 грудня 2020 20:28
Кайлі Дженнер в леопардовому total look підірвала мережу пружними сідницями і пишними грудьми Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер поїхала кататися на лижах, як зазвичай, прихопивши з собою масу незвичайних образів. Новий з них вже з'явився в мережі, просто підірвавши її. Для прогулянки молода мільярдерка наділу облягаючий, немов друга шкіра, комбінезон леопардового забарвлення, з рукавичками на рукавах. Зверху вона одягла об'ємний пуховик йому в тон. Без яскравого макіяжу і бездоганної укладки також не обійшлося.

Кайлі Дженнер в леопардовому total look підірвала мережу пружними сідницями і пишними грудьмиКайлі Дженнер в леопардовому total look підірвала мережу пружними сідницями і пишними грудьмиКайлі Дженнер в леопардовому total look підірвала мережу пружними сідницями і пишними грудьмиКайлі Дженнер в леопардовому total look підірвала мережу пружними сідницями і пишними грудьмиКайлі Дженнер в леопардовому total look підірвала мережу пружними сідницями і пишними грудьми
Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі зробила масу кадрів з усіх боків, повертаючись до камери і намагаючись показати всі кращі сторони свого знаменитого тіла. А тому пружні сідниці, осина талія і апетитні груди стали головною прикрасою гарячих кадрів. У сторіз дівчина додала ще кілька роликів, де позує в своєму незвичайному вбранні.

Підпис Кайлі зробила лаконічний, але ємкий, назвавши себе "сніговим леопардом". Фанати додали до цих епітетів ще масу своїх, позначивши Дженнер як "королеву", "найгарячішу в світі" і просто "нереально красиву".

До речі, Кайлі, яка зараз блондинка, схоже, має намір змінити відтінок волосся. Днями вона запостила фото, під яким запитала у фанатів ради, який же колір тепер їй приміряти. "Сірий", "Чорний", "Фіолетовий", "Рожевий", "Блакитний", - тут же посипалися побажання від фоловерів.

Раніше ми писали, що Кайлі легко комбінує пуховик з міні-сукнею.

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