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На кожен день: Ешлі Грем показала, як носити твідовий піджак цієї осені

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США, Середа 08 вересня 2021 17:20
На кожен день: Ешлі Грем показала, як носити твідовий піджак цієї осені Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Ешлі Грем останнім часом часто ділилася відвертими фото в купальниках, а також сміливими оголеними знімками. Настала пора затишних осінніх луків.

Новий образ пишнотіла красуня виклала у своєму блозі кілька годин тому. Одне натхнення!

Ешлі одягла на зйомку джинси з високою посадкою, худі з "рокерським" принтом, піджак з твіду і такий же капелюшок. Таке поєднання осінньої класики з підлітковими бунтарськими речами зробили образ незвичайним, невимушеним і комфортним. Здається, модель не змогла визначитися і вирішила зробити мікс. Що ж, вийшло відмінно! Такий варіант підійде на кожен день, коли немає часу (або бажання) підбирати всі елементи образу.

На кожен день: Ешлі Грем показала, як носити твідовий піджак цієї осені

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Також раніше ми писали, який образ Ешлі підібрала собі для тренувань. Пишнотіла американська модель вважає, що вагітність спорту не перешкода. А тому навіть незадовго до пологів приділяє час спорту і йоги. Якщо в розкладі Ешлі є хвилинка, вона тут же відправляється на килимок. Беремо приклад!

Раніше ми писали, що Ешлі Грем показавши, як вони з чоловіком і старшим сином провели відпустку.

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