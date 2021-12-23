Кейт Міддлтон показала нові фото в чарівному святковому образі: варто повторити!

Вона прикрашає червоними стрічками ялинку з великого Віндзорського парку, подаровану королевою Єлизаветою II, а також вінок з Королівського садівничого товариства.

В офіційному Instagram герцогів Кембриджських з'явилися нові знімки, на яких 39-річна Кейт Міддлтон продемонструвала підготовку до різдвяного концерту Together at Christmas.

На знімках Кейт позує в червоному кардигані Miu Miu з білим комірцем, манжетами і милим принтом вартістю близько 50 000 грн. Незважаючи на немаленьку ціну, модель тут же розкупили затяті шанувальниці стилю Міддлтон. Доповнили лук чорні облягаючі штани, пишна укладка і виразний макіяж.

Кейт Міддлтон у Вестмінстерському абатстві (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кейт Міддлтон буквально світиться від щастя, насолоджуючись процесом підготовки торжества.

"Я так рада, що проведу "Разом на Різдво" тут, у Вестмінстерському абатстві, місці, яке дійсно особливе для мене і Уільяма.

Ми хотіли сказати величезне спасибі всім тим чудовим людям, які підтримали свої спільноти. Ми також хотіли відзначити тих, чия боротьба, можливо, теж була менш помітною", – звернулася вона зі сторінки Instagram.

Нагадаємо, участь у святковому оформленні Вестмінстерського абатства Кейт Міддлтон взяла за день до різдвяного концерту, який вона організувала.