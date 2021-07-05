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Кім Кардашьян блиснула витонченою фігурою в міні-сукні з наймоднішим принтом

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Рим, Понеділок 05 липня 2021 17:33
Кім Кардашьян блиснула витонченою фігурою в міні-сукні з наймоднішим принтом Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян активно використовує соцмережі в робочих цілях. Тут вона розкручує власні бренди, а також заробляє, рекламуючи чужі.

Новий пост вона присвятила спокусливому вечірньому вбранню від Dolce&Gabbana.

Кім Кардашьян зараз знаходиться в Італії і намагається зробити пости в наймальовничіших куточках країни. На новій серії фото вона постала на тлі фонтану Треві. Для виходу Кім підібрала образ спокусливий, показавши не тільки наймодніші речі сезону, але і свою помітно більш струнку фігуру.

Кім Кардашьян блиснула витонченою фігурою в міні-сукні з наймоднішим принтомКім Кардашьян блиснула витонченою фігурою в міні-сукні з наймоднішим принтомКім Кардашьян блиснула витонченою фігурою в міні-сукні з наймоднішим принтомКім Кардашьян блиснула витонченою фігурою в міні-сукні з наймоднішим принтомКім Кардашьян блиснула витонченою фігурою в міні-сукні з наймоднішим принтом

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім одягла міні-сукню черепахового забарвлення від Dolce&Gabbana. До неї зірка підібрала босоніжки на значних шпильках з ремінцями на литках, а також клатч і сонцезахисні окуляри їм в тон. Примітно, що манікюр Кім зробили з точно таким же візерунком. Що ж, даний принт точно б'є рекорди популярності цього літа!

Волосся Кардашьян було укладене у високу зачіску в дусі італійських кінодів. Макіяж їй зробили в нейтральних тонах, з накладними віями, а також чуттєвими губами. Вийшло неймовірно гармонійно!

Пізніше Кім позує в ресторані з традиційною італійською пастою, яка, як відомо, стрункій фігурі не перешкода. Шанувальники оцінили новий образ зірки в більш ніж 2 мільйони лайків.

Раніше Кім показала ще один варіант стильного літнього образу на вихід.

Також екс-дружина Каньє Уеста продемонструвала трендову стрижку, яка візуально допоможе скинути кілька років.

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