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Кім Кардашян показала секретний прийом для ідеальної фігури: просто і дієво

Новость на русском → США, Вівторок 30 березня 2021 19:36
Кім Кардашян показала секретний прийом для ідеальної фігури: просто і дієво Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян останнім часом помітно пострункішала. Колись пишні форми 40-річної знаменитості зменшилися в обсягах. Тим не менш, Кім це тільки прикрашає, як зазначають численні фанати. До того ж вона використовує один секретний прийом, який візуально прибирає ще пару кілограмів, роблячи фігуру просто досконалою.

Новий пост у блозі популярної телезірки - тому доказ.

Кім позує в одному з комплектів свого бренду Skims, який і став відповіддю на питання: як зірці вдається виглядати так приголомшливо? Вся справа в стягуючому матеріалі одягу, а також - у відтінку. Нейтральний сіро-бежевий робить фігуру помітно більш стрункою, тому що практично зливається зі шкірою, а ще не підкреслює нічого "зайвого".

Кім Кардашян показала секретний прийом для ідеальної фігури: просто і дієвоКім Кардашян показала секретний прийом для ідеальної фігури: просто і дієвоКім Кардашян показала секретний прийом для ідеальної фігури: просто і дієво

Кім Кардашян показала секретний прийом для ідеальної фігури: просто і дієво

Кім Кардашьян знає толк у виборі вдалого одягу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напевно зірка помітила цей ефект, тому що і спортивний костюм вибрала в такому ж кольорі. А на недавніх знімках з моря вона демонструвала його за допомогою "невидимого" купальника.

"Дивна", "Я не можу надивитися", "Мені потрібні такі ж речі", "Королева", "Ти така струнка", "Яка ж ти красива!", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, Кім також випускає парфуми. У новій колекції моделлю вона запросила свою молодшу сестру, Кендалл Дженнер.

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