ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На контрасті: Олена Зеленська показала два бездоганних образи на День незалежності України

Новость на русском →
Київ, Середа 25 серпня 2021 15:56
На контрасті: Олена Зеленська показала два бездоганних образи на День незалежності України Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
Автор: RBC.UA

Олена Зеленська для урочистих подій, приурочених до 30-річчя незалежності України, підібрала пару стильних образів.

Пропонуємо розглянути їх в деталях.

Перший з них склали образ total white від Лілії Літковської. Біла блуза з рукавами-ліхтариками і вишитими колосками, а також спідниця максі з високою посадкою, злегка розширена донизу, чудово підкреслили фігуру і виглядали дуже жіночно. До них перша леді підібрала вишукані туфлі на шпильках. У такому луці дружина президента України відвідала урочисті заходи першої половини дня.

На контрасті: Олена Зеленська показала два бездоганних образи на День незалежності України

Основну частину дня Олена Зеленська була в білому костюмі (фото: скрін instagram.com/zelenska_fan)

А на концерт відомого італійського тенора Андреа Бочеллі, який пройшов у Маріїнському парку, вона змінила вбрання на бездоганний total black. Цього разу перша леді обрала образ від українського дизайнера FROLOV.

На контрасті: Олена Зеленська показала два бездоганних образи на День незалежності УкраїниНа контрасті: Олена Зеленська показала два бездоганних образи на День незалежності УкраїниНа контрасті: Олена Зеленська показала два бездоганних образи на День незалежності УкраїниВолодимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/zelenskiy_official; instagram.com/frolovheart)

Він складався з жакета-смокінга з прорізаними рукавами, а також вузьких прямих брюк з розрізами. Костюм Олена Зеленська доповнила чорним топом і босоніжками на шпильках. А завершила все вечірнім макіяжем з акцентом на губи (до слова, червона помада відмінно поєднувалася з підкладкою її костюма) і елегантними сережками.

Раніше Олена Зеленська показала, як носити брючний костюм восени 2021.

Читайте LITE в Google News
Володимир Зеленський День незалежності України Олена Зеленська Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Святослав Вакарчук вперше став батьком: у співака народився син!
Святослав Вакарчук вперше став батьком: у співака народився син!