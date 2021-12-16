ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Королева Летиція продемонструвала спортивну фігуру за допомогою ультрамодного вбрання

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 11:32
Королева Летиція продемонструвала спортивну фігуру за допомогою ультрамодного вбрання Королева Летиція (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Королева Летиція знову показала, що монарші особи можуть бути володарями спортивної статури, а також підкреслювати її за допомогою луків.

На гала-вечорі на честь олімпійської збірної вона продемонструвала не тільки вишуканий смак, але і свою прекрасну фігуру.

Королева Летиція на заході вручала нагороди своїм співвітчизникам. Для події вона підібрала вбрання, яке допомогло їй підкреслити свої рельєфні руки, тонку талію і стрункі ноги.

Королева Летиція продемонструвала спортивну фігуру за допомогою ультрамодного вбрання

Королева Летиція продемонструвала спортивну фігуру за допомогою ультрамодного вбранняКоролева Летиція (фото: Getty Images)

Знаменитість була на заході в твідовому комплекті Nina Ricci насиченого темно-синього кольору, який складався з приталеного топа з невеликим коміром і накладними кишенями, а також спідниці до колін. Човники Nina Ricci візуально подовжили ноги, а топ без рукавів оголив точені руки. Останній штрих - сережки і браслет Harry Winston з діамантами і сапфірами.

Волосся іконі стилю уклали в низький пучок, а макіяж очей зробили в нейтральних тонах коричневої гами. Захисна маска, яка закривала обличчя, відмінно його підкреслила.

Читайте також про 5 зірок, яких надмірна пластика зробила іншими людьми.

Читайте LITE в Google News
Королева Летиція Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
День святого Миколая 2021: що подарувати дітям замість солодощів і цукерок
День святого Миколая 2021: що подарувати дітям замість солодощів і цукерок