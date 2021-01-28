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Королева подіуму: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила Париж нев'янучою красою

Новость на русском → Париж, Четвер 28 січня 2021 21:36
Королева подіуму: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила Париж нев'янучою красою Наомі Кемпбелл (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Наомі Кемпбелл стала ще однією зіркою показ Fendi, який відбувся 27-го січня в Парижі на Тижні високої моди. Зірка вийшла на подіум в закритій сукні з фантазійним візерунком, доповненій довгим шлейфом. Лук завершували великі аксесуари в волоссі і яскравий макіяж. Наомі вкотре довела, що її не даремно називають живою легендою і королевою подіуму.

Королева подіуму: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила Париж нев'янучою красоюНаомі на показі (фото: instagram.com/naomi)

Сама Наомі поділилася з фоловерами своїм новим виходом і подякувала за можливість стати частиною такої події.

"Спасибі @mrkimjones @silviaventurinifendi і команді @fendi за те, що дозволили мені стати частиною вашої Ethereal Fantasy!! На вашому першому показі Fendi Couture", - написала модель і зазначила всіх причетних до створення даного подіумного лука.

Королева подіуму: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила Париж нев'янучою красоюНаомі все так само прекрасна (фото: instagram.com/naomi)

"Королева", "Прегарна", "Краща завжди", "Це неймовірна краса", "Абсолютна краса", - коментують пост 50-річної знаменитості фоловери.

Раніше Наомі Кемпбелл, яка активно веде не тільки соцмережі, але і свій YouTube-канал, записала відео з фітнес-заняття зі своїм тренером. Модель показала самі прості і доступні вправи, які можуть брати на озброєння всі, хто мріє мати струнку фігуру.

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