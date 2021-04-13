ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Королева подіуму: Белла Хадід захопила розкішною фігурою у вбраннях від кутюр

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 19:27
Королева подіуму: Белла Хадід захопила розкішною фігурою у вбраннях від кутюр Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід показала масу фото з показу Fendi, зіркою якого вона стала. Одна з найпопулярніших моделей сучасності приміряла стильні образи, які сам будинок позначив як "позачасову елегантність".

Знімки моделі в розкішних образах з'явилися в її блозі та на офіційній сторінці бренду.

Белла демонструє кілька образів. Вишукане чорне плаття з трояндою на грудях і виразним декольте, чорний брючний костюм з розкльошеними рукавами, а також біле пишне плаття. Доповнили вечірні луки висока зачіска зі складним плетінням, а також макіяж, який підкреслив витончені риси обличчя супермоделі. З аксесуарів дизайнер підібрав до одягу довгі сережки, а також кольє, браслети і кільця з великими дорогоцінними каменями.

Королева подіуму: Белла Хадід захопила розкішною фігурою у вбраннях від кутюрКоролева подіуму: Белла Хадід захопила розкішною фігурою у вбраннях від кутюрКоролева подіуму: Белла Хадід захопила розкішною фігурою у вбраннях від кутюрКоролева подіуму: Белла Хадід захопила розкішною фігурою у вбраннях від кутюрБелла Хадід на показі (фото: instagram.com/bellahadid)

У всіх подіумних луках молодша Хадід виглядає чудово. Але особливо захопив фанатів вихід в чорному платті. У ньому досконала фігура Белли виглядає особливо виграшно. Фанати просто не могли відвести очей від пишних грудей, осиної талії і тендітних плечей дівчини.

"Белла, ти прекрасна", "Це тіло", "Вогонь", "Вау, як красиво", "Ти виглядаєш такою гарною! Я така рада, що ти повернулася до роботи", "Просто ідеал", "Абсолютно чудова", - пишуть пдкорені фанати.

Раніше Белла показала кілька нових фото в купальнику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода модель мода красота фигура
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Озброєні до зубів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море: ось фото цих есмінців
Озброєні до зубів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море: ось фото цих есмінців