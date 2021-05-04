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Костюм в смужку і модні черевики: стильна Ірина Шейк вийшла на прогулянку з дочкою Леєю

Новость на русском → Нью-Йорк, Вівторок 04 травня 2021 21:25
Костюм в смужку і модні черевики: стильна Ірина Шейк вийшла на прогулянку з дочкою Леєю Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

35-річна Ірина Шейк і 46-річний Бредлі Купер домовилися про спільну опіку над єдиною дочкою Леєю. І здається, ніщо не може збити їх з чіткого графіка. На нових фото папараці турботливий Бредлі "передав" Ірині дівчинку.

І дві красуні в незвичайних вбраннях вирушили у своїх справах.

Ірина Шейк на вулицях Нью-Йорка з'явилася в смугастому костюмі Vivienne Westwood: укороченому жакеті і широких брюках. Його вона вдало поєднала з білою блузою. Доповнили образ улюблені черевики супермоделі - Dr. Martens, взуті з білими шкарпетками. З аксесуарів Шейк підібрала коричневу сумку Rylan, сонцезахисні окуляри Fenty і захисну маску в клітку.

Костюм в смужку і модні черевики: стильна Ірина Шейк вийшла на прогулянку з дочкою ЛеєюКостюм в смужку і модні черевики: стильна Ірина Шейк вийшла на прогулянку з дочкою Леєю

Ірина Шейк (фото: скрін instagram.com/famouskids_insta)

Не менш яскраво виглядала цього разу і Лея. Маля було вбране в довгу сукню з леопардовим принтом, прикрашене спереду пишним бантом. На ногах у неї красувалися такого ж забарвлення балетки. Образ "дикої кішечки" доповнили чорні колготки, чорна кофтинка і резинки для волосся у вигляді вушок.

Нагадаємо, Ірина Шейк регулярно показує модні образи під час прогулянок і вже встигла стати головною героїнею стристайл-хронік Нью-Йорка.

Також нещодавно модель натякнула на можливе відновлення відносин з батьком своєї дочки.

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