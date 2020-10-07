Красива і щаслива: Наталія Водянова в компанії коханого чоловіка блищить в Парижі

Модель в компанії чоловіка відвідала шоу Louis Vuitton

Наталія Водянова і Анутан Арно одружилися відносно недавно — пара зв'язала себе узами шлюбу в середині вересня. Незважаючи на те що вони до цього вже багато років були у стосунках і навіть народили двоє спільних дітей, подія стала справжньою сенсацією. І тепер кожен новий вихід моделі і бізнесмена оповитий особливим маревом і обговорюється з особливою пристрастю.

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Кілька годин тому тепер вже подружжя Наталка та Ануан порадували новим спільним виходом на люди. Вони відвідали показ Louis Vuitton, який пройшов в рамках Тижня моди в Парижі. На захід молодята підібрали стильні образи, які чудово гармоніювали один з одним.

Модель не забула про захист (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія вибрала для нового світського виходу світло-сіру сукню з яскравими помаранчевими вставками, яre доповнила крихітної сумочкою на тонкому ремінці через плече. А її чоловік підібрав собі образ з чорного костюма, світло-блакитний сорочки і шарфика їй в тон. Пара, яка вже звикла до уваги з боку преси, із задоволенням позувала численним фотографам.

Пара на показі (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя Водянова, яка активно веде свій блог в мережі Instagram, висвітлювала поді. у всіх подробицях. Модель сиділа в першому ряду на шоу і буквально засипала шанувальників численними сторsз. Антуан останнім часом перестав робити пости в популярній мережі.

Раніше ми писали, що Наталя Водянова вийшла в світ у платті в білизняному стилі, яке багатьом нагадала "бабусине".