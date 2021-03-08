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Красивіша з кожним днем: Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою у вишуканому образі

Новость на русском → США, Понеділок 08 березня 2021 23:39
Красивіша з кожним днем: Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою у вишуканому образі Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашян показала новий образ, який підкреслив її жіночну фігуру.

Фото, які запостила зірка собі в блог, як зазвичай, мали надзвичайний успіх.

Лук Кім склали вишукане плаття-майка болотного відтінку з камінням на грудях, яке облягає фігуру по всій довжині. В руках зірка тримає сумочку, прикрашену великими каменями, а також сріблясті босоніжки на високих підборах. Завершує образ масивне кольє на шиї і маса кілець з такими ж великими каменями.

Красивіша з кожним днем: Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою у вишуканому образіКрасивіша з кожним днем: Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою у вишуканому образіКрасивіша з кожним днем: Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою у вишуканому образіКрасивіша з кожним днем: Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою у вишуканому образіКім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Чудова!", "Завжди краща", "Вау", "Класна", "Вогонь", "Кім, це щось", "Як ти можеш ставати красивішою з кожним днем?", "Королева", - пишуть їй фанати.

Вбрання від Givenchy Кім приміряла на честь нового шоу марки. Раніше свій образ від культового бренду представила і її молодша сестра Кайлі Дженнер. Вона одягла міні-плаття і ботфорти на плоскій підошві рожевого кольору. Вийшло свіжо і спокусливо!

Також ми писали, що Кім показала досконалу фігуру в крихітному бікіні шоколадного відтінку.

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