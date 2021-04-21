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Краса на всі часи: 63-річна Шерон Стоун знялася напівоголеною для глянцю

Новость на русском → Іспанія, Середа 21 квітня 2021 18:33
Краса на всі часи: 63-річна Шерон Стоун знялася напівоголеною для глянцю Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Lite

Шерон Стоун не втомлюється дивувати. Не так давно зірка "Основного інстинкту" випустила автобіографічну книгу. "The Beauty of Living Twice "("Краса двох життів"), яка побачила світ у березні цього року, відкрила багато невідомих і вельми відвертих фактів з життя зірки.

Тут є як розповіді про сексуальні домагання з боку її рідного дідуся, так і шокуючі моменти зі зйомок культового фільму.

Тепер же 63-річна актриса знову оголилася для глянцю. Фото і відео зірки опубліковані в мережі Instagram.

Головним гаслом нового випуску стало висловлювання Шерон Стоун: "Я щаслива як зріла жінка і відчуваю себе фантастично". І фотосесія, а також зйомка за участю зірки - тому кращий доказ.

Краса на всі часи: 63-річна Шерон Стоун знялася напівоголеною для глянцюКраса на всі часи: 63-річна Шерон Стоун знялася напівоголеною для глянцю

Шерон Стоун на нових обкладинках (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса позує в спокусливих і часом навіть вельми провокучих образах. Для однієї обкладинки вона приміряла комплект нижньої білизни, на другій демонструє оголене тіло, прикрите частково розкішним тренчем. Стилісти також підібрали їй зухвалий лук "байкерші": Шерон танцює в косусі, міні-шортах і колготках сіточкою. Зірка явно отримала задоволення від зйомок і виглядає щасливою і енергійною.

Актриса підкорила фанатів (відео :instagram.com/sharonstone)

У мережі її нова робота викликала багато захоплень. Віддані шанувальники просто в захваті від зовнішнього вигляду нестаріючої зірки, її харизми і позитивного настрою.

Раніше Стоун знялася у відвертій фотосесії для L'officiel Paris.

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