Краса на всі часи: 63-річна Шерон Стоун знялася напівоголеною для глянцю
Шерон Стоун не втомлюється дивувати. Не так давно зірка "Основного інстинкту" випустила автобіографічну книгу. "The Beauty of Living Twice "("Краса двох життів"), яка побачила світ у березні цього року, відкрила багато невідомих і вельми відвертих фактів з життя зірки.
Тут є як розповіді про сексуальні домагання з боку її рідного дідуся, так і шокуючі моменти зі зйомок культового фільму.
Тепер же 63-річна актриса знову оголилася для глянцю. Фото і відео зірки опубліковані в мережі Instagram.
Головним гаслом нового випуску стало висловлювання Шерон Стоун: "Я щаслива як зріла жінка і відчуваю себе фантастично". І фотосесія, а також зйомка за участю зірки - тому кращий доказ.
Шерон Стоун на нових обкладинках (фото: instagram.com/sharonstone)
Актриса позує в спокусливих і часом навіть вельми провокучих образах. Для однієї обкладинки вона приміряла комплект нижньої білизни, на другій демонструє оголене тіло, прикрите частково розкішним тренчем. Стилісти також підібрали їй зухвалий лук "байкерші": Шерон танцює в косусі, міні-шортах і колготках сіточкою. Зірка явно отримала задоволення від зйомок і виглядає щасливою і енергійною.
Актриса підкорила фанатів (відео :instagram.com/sharonstone)
У мережі її нова робота викликала багато захоплень. Віддані шанувальники просто в захваті від зовнішнього вигляду нестаріючої зірки, її харизми і позитивного настрою.
Раніше Стоун знялася у відвертій фотосесії для L'officiel Paris.