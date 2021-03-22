Кріс Дженнер вперше висловилася про розлучення Кім Кардашьян і Каньє Уеста: нелегко всім

Кім Кардашьян і Каньє Уест зараз зайняті шлюборозлучним процесом, коментарів з приводу якого вони не давали. Шанувальники дізнаються про те, як почувають себе знаменитості, тільки завдяки інформації інсайдерів. І ось світло на подію вирішила пролити мама Кім, Кріс Дженнер.

Кріс Дженнер - мама знаменитого сімейства Кардашьян-Дженнер - завжди активно брала участь в житті дочок. В одному зі своїх скандальних заяв в минулому році Каньє Уест навіть заявив, що він мріє про розлучення ще й через надмірну опіки тещі. Так, репер заявив, що Кім та Кріс хочуть замкнути його з лікарями, тоді як йому це зовсім не треба.

Кріс вперше висловилася про розлучення (фото: instagram.com/krisjenner)

Але схоже, Кріс не тримає зла на Уеста. За її словами, ситуація дійсно складна для всіх. Враховуючи, що у пари багато спільних дітей, і тим більше. Найголовніше, на думку Кріс, подбати про щастя і душевний спокій всіх учасників цього процесу.

Каньє Уест, як і раніше, відмінний батько (фото: instagram.com/kimkardashian)

"У нашій родині чудово те, що ми всі дуже любимо і підтримуємо один одного. Так що все, чого я хочу, щоб ці двоє були щасливі. І щоб їхні діти були щасливі теж. Це наша спільна мета", - сказала Кріс ведучим.