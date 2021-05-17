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У крихітному боді: 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії для глянцю

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США, Понеділок 17 травня 2021 19:35
У крихітному боді: 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії для глянцю Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Сінді Кроуфорд стала героїнею нового випуску відомого глянцевого журналу Vogue Brasil. Модель демонструє своє розкішне тіло, заодно надихаючи всіх виглядати відмінно завжди, незалежно від віку.

Фото з травневого випуску просто підкорили фанатів по всьому світу.

Сінді Кроуфорд в зйомці позує у відвертих вбраннях: сміливі боді, колготки сіточкою, тренч на голе тіло, туфлі на шпильках... Здається, модель не змінилася з тих пір, як блищала на показах в період піку кар'єри. Доповнили картину пишна зачіска і яскравий макіяж, які внесли свою зухвалу і спокусливу нотку в образ зірки.

У крихітному боді: 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії для глянцюУ крихітному боді: 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії для глянцюУ крихітному боді: 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії для глянцюУ крихітному боді: 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії для глянцюУ крихітному боді: 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії для глянцюУ крихітному боді: 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії для глянцюСінді Кроуфорд у новій зйомці (фото: instagram.com/cindycrawford)

"У травні і завжди ми віримо, що зрілість - це сила. У нашому випуску, присвяченому 46-й річниці, ми відзначаємо цю тему разом з командою надихаючих жінок, які відповідають #ageful духу повноцінного життя на кожному етапі життя. Починаючи з @CindyCrawford, 55 років, яка вперше позує для журналу #VogueBrasil... Якщо раніше старість була невидимою і соціально небажаною, то сьогодні ми бачимо жінок старше 50, які беруть участь в показах мод і кампаніях таких брендів, як Versace, Chanel, Dior, Hermès, Fendi і Gucci", - заінтригували своїх фоловерів редактора глянцю.

Фанати Сінді оцінили її зйомку на відмінно, вкотре відзначивши нев'янучу красу супермоделі, з якою навіть серед молодих колег мало хто може змагатися.

Раніше ми писали про те, що Сінді блищала у розкішній вечірній сукні.

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