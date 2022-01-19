ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Любов на межі: Ріанна і дочка Мадонни знялися у святковому кампейні білизни

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 12:14
Любов на межі: Ріанна і дочка Мадонни знялися у святковому кампейні білизни Ріанна і Лурдес Леон (фото: Dennis Leupold for Savage X Fenty)
Автор: Марина Настевич

Барбадоська співачка Ріанна знялася в рекламній кампанії колекція білизни та косметики Savage x Fenty, присвяченій святкуванню Дня святого Валентина.

У провокаційному кампейні, що отримав назву Love On The Edge ("Любов на межі"), також з'явилися дочка Мадонни Лурдес Леон, моделі Тесс Макміллан і Куанна Чейсінгхорс та інші.

Відзначимо, що з брендом співачки Лурдес Леон працює не вперше, їх активна співпраця почалася в 2021 році, коли дочка Мадонни взяла участь у показі марки Ріанни.

За традицією, знаменитість представила новий кампейн за місяць до Дня святого Валентина, щоб у всіх бажаючих була можливість порадувати себе новим комплектом. До колекції увійшли мереживні комплекти, пеньюари, боді, сітчасті колготки і панчохи. Лінійка вже доступна на офіційному сайті Savage x Fenty.

Любов на межі: Ріанна і дочка Мадонни знялися у святковому кампейні білизни

Ріанна і дочка Мадонни Лурдес Леон в новій кампанії Savage x Fenty до Дня святого Валентина (фото: Dennis Leupold for Savage X Fenty)

Також Ріанна має намір випустити святковий набір V Day, в який увійдуть представлене боді і блиск для губ Gloss Bomb Heat.

Любов на межі: Ріанна і дочка Мадонни знялися у святковому кампейні білизни

33-річна співачка позувала в червоному мереживному боді, колготках в сітку і оксамитових босоніжках, а а також в персиковому корсеті і трусиках, в той час як 25-річна Лурдес постала в червоному бра і стрінгах в поєднанні з накидкою в тон.

Любов на межі: Ріанна і дочка Мадонни знялися у святковому кампейні білизниЛюбов на межі: Ріанна і дочка Мадонни знялися у святковому кампейні білизни

Ріанна презентувала нову кампанію білизняного бренду Savage x Fenty (фото: instagram.com/badgalriri)

До слова, незабаром Ріанна планує відкриття першого офлайн-бутіка Savage x Fenty. Він розташується в Лас-Вегасі. Слідом за ним співачка відкриє магазини в Лос-Анджелесі, Х'юстоні і Філадельфії.

Раніше ми публікували найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес Леон, яка явно пішла в маму.

Дивіться також чесні фото Дженніфер Еністон, Сінді Кроуфорд та інших зірок за 50 без макіяжу і фільтрів.

Читайте LITE в Google News
Рианна Шоу-бізнес
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну повернуться 15-градусні морози: де буде найхолодніше
В Україну повернуться 15-градусні морози: де буде найхолодніше