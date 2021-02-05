Любов назавжди: Венсан Кассель та Тіна Кунакі демонструють почуття в новій зйомці для глянцю

Венсан Кассель та Тіна Кунаки стали героями нового випуску французького журналу Madame Figaro Paris. Чоловік і дружина позують в стильних вбраннях, які відмінно передають те, як актор і модель доповнюють один одного. Юна красуня і знаменитий серцеїд розповіли в інтерв'ю, яким бачать світ і чому навчилися один в одного.

Нова обложаа пари (фото: instagram.com/tinakunakey)

Так, за словами Тіни, саме Венсан прищепив їй любов до кінематографу - до зустрічі з чоловіком вона бачила від сили п'ять картин. Вона, в свою чергу, змусила Касселя активно вести аккаунт в мережі Instagram, показавши, як можна заробляти на цьому. Також закохані розповіли про хобі, захоплення і спільні мандрівки.

"Ми весь час мандруємо, наша дочка Амазони вже двічі об'їхала світ! Раптово ми говоримо на різних мовах. Тіна, з тих пір як я її знаю, дуже вільно говорила іспанською та англійською, а також португальською. Подорожі дають уявлення про його походження. Ми більше дізнаємося, хто ми є, коли живемо періодично в іншому місці... І потім, це явно надихає", - ділиться Венсан.

Тіна Кунаки і Венсан Кассель для глянцю (фото: madame.lefigaro.fr)

За словами Венсана, факт, що його оточують жінки, його не бентежить.

"У моїх трьох дочок, Діви, Леоні і Амазони, є "сильні" матері в моделях, жінки, які не дозволяють себе обдурити, незалежні і активні. В моєму підході до виховання дочок, як батька, немає нічого дидактичного, всі вони дуже різні. У всякому разі, я знаю, що це жінки, які ніколи не визнають себе гіршими за чоловіків. Це властиве данному поколінню. Хоча мої старші поступово помічають, що живуть у світі, повному несправедливості, вони взагалі не вважають себе жертвами чоловіків. Я бачу, як вони інстинктивно позиціонують себе, як іноді відправляють мене гуляти з прагнення до незалежності. Або, навпаки, дочки показують мені, що я їм потрібен", - розповів він.

Раніше Тіна зізналася, що хоче багато дітей від Венсана.