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Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Новость на русском → Субота 31 жовтня 2020 17:22
Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу Макіяж на Хеллоуїн 2020 (фото: instagram.com/ericaswn)
Автор: Анна Кисельова

У 2020 році макіяж для святкування Хеллоуїна є чи не головним елементом образу

Відомі візажисти з усього світу до Хелловіну підготували справжнє розмаїття ідей для вечірок в цьому році. Цього року вже з'явилися свої тренди для макіяжу на свято. Придумуючи хелловінський образ, для натхнення можна подивитися, що цьогоріч пропонують популярні в Instagram майстрині мейк-апу.

Легкі та яскраві

Існує досить багато яскравих ідей макіяжу, абсолютно нескладних у виконанні, але від цього не менш цікавих. Наприклад, для такого макіяжу досить праймера, яскравих тіней і білої підводки. Також можна зробити акцент на червоних або чорних відтінках.

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Ідея легкого макіяжу на Хеллоуїн (фото: instagram.com/celine_bernaerts)

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Легкий макіяж на Хеллоуїн 2020 (фото: instagram.com/heathermoorhouse_)

Зламана лялька

Такий образ – справжній тренд цього року. З ним ви будете виглядати небанально, і такий макіяж вимагає навіть менше старанності й фарб. Головний його атрибут – вата.

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Ляльковий макіяж 2020 (фото: instagram.com/kristinefargerik)

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Зламана лялька – макіяж на Хеллоуїн (фото: instagram.com/katieholmesmakeup)

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Зламана лялька – макіяж на Хеллоуїн (фото: instagram.com/liittering_)

Жертва пластики

Оригінальний і відносно легкий макіяж на Хеллоуїн – "стати" жертвою пластичного хірурга. У художньому плані головна його складова – лінії розмітки, які ставляться перед хірургічним втручанням. Також використовуються пластирі, бинти, вата, щоб підкреслити причетність образу до теми медицини.

Варто відзначити, що в основу часто береться "гламурний" макіяж. Культурна основа вибору такого макіяжу полягає в критиці сучасних ідеалів суспільства, які призводять до смерті не тільки буквальної, але і стандартизації власної зовнішності, мислення.

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Жертва пластики – макіяж на Хеллоуїн (фото: instagram.com/katieholmesmakeup)

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Макіяж до Хелловіну (фото: instagram.com/shannaschair)

Макіяж на Хеллоуїн 2020: шикарні й прості варіанти святкового візажу

Жертва хірурга – макіяж на Хеллоуїн (фото: instagram.com/michelle___wahl)

Серед інших ідей, як себе загримувати пошукати знаменитостей, на яких ви найбільше схожі за статурою, зростом та овалом обличчя. Також не варто забувати про образи з фольклору, літератури, творів мистецтва і навіть фільмів жахів.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як правильно гадати на Хеллоуїн.

Раніше ми писали, у чому особливість повного місяця в жовтні і яка небезпека може наздогнати.

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