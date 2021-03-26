В міні-шортах і кроп-топі: пишнотіла Ешлі Грем демонструє підтягнуту фігуру

Ешлі Грем стала однією з учасниць незвичайного показу від BOSS. Модель демонструє речі з нової колекції BOSS x Russell Athletic.

Знімки в досить відвертому вбранні знаменита пишнотіла модель запостила у своєму блозі.

Ешлі Грем показала стильні речі в спортивному стилі: вона приміряла міні-шорти червоного кольору з широкою білою гумкою, білий кроп-топ і блакитну сорочку. Завершили лук білі кросівки, які молода мама одягла разом з високими шкарпетками. Грем зробили макіяж з довгими кокетливими стрілками, а волосся злегка збили, на зразок класичних пляжних хвиль.

Ешлі Грем показала спортивний образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

Виглядає модель просто приголомшливо, і численні шанувальники не стали стримувати емоцій: "Гаряча", "Красива", "Дівчинка, ти королева", "Вогонь"...

До речі, у показі брали участь і інші знамениті красуні. По подіуму також пройшлися такі популярні моделі, як Белла Хадід і Тейлор Хілл .