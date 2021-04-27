ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Багатошаровість і total denim: Белла Хадід вирушила на прогулянку в ультрамодному образі

Новость на русском → США, Вівторок 27 квітня 2021 19:26
Багатошаровість і total denim: Белла Хадід вирушила на прогулянку в ультрамодному образі Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід показала новий образ для весняних прогулянок. Модель приміряла лук, що складався з суто джинсових речей.

Модель опублікувала знімок в мережі Instagram і очікувано зірвала овації фоловерів.

Белла Хадід відрізняється тонким смаком і обожнює поєднувати, здавалося б, непоєднуване. Дівчина комбінує останні модні новинки і отримує результат, гідний подіумних виходів. Причому демонструє їх у звичайному житті.

Цього разу вона одягла широкі джинси з накладними кишенями, джинсову синю сорочку, а також бежевий топ. А завершує лук об'ємне пальто-сорочка, також з деніму, але більш світлого відтінку. Белла одягла чорні шкіряні черевики з квадратним носком, а також прихопила великі сонцезахисні окуляри.

Багатошаровість і total denim: Белла Хадід вирушила на прогулянку в ультрамодному образіБагатошаровість і total denim: Белла Хадід вирушила на прогулянку в ультрамодному образіБелла Хадід позитивно налаштована і стильна (фото: instagram.com/bellahadid)

Останній штрих - розпущене по плечах і злегка скуйовджене волосся, а також макіяж з блакитними тінями. Модель розкинула руки по сторонах, позуючи на тлі зеленого паркану. Виглядає вона дуже стильною, а навколишнє оточення тільки сприяло романічному настрою дівчини. Вона вирішила підтримати життєрадісний настрій своїх фоловерів, опублікувавши також фото з позитивними афірмаціями.

Раніше модель показала рідкісні архівні фото зі своєю сестрою Джіджі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода красота стиль мода модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вихідні дні в травні: скільки будемо відпочивати
Вихідні дні в травні: скільки будемо відпочивати