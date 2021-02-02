Модна завжди: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в трендовому пуховику і черевиках

Ірина Шейк нечасто радує фото зі звичайного життя - модель ділиться зазвичай тільки рекламними кампейнами. І ось - сюрприз для послідовувачів. Дівчина в компанії подруги вирушила на вулиці Нью-Йорка: насолодитися кавою і зробити веселу фотосесію на снігу. А після показала все в деталях.

Ірина на прогулянці (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина для прогулянки вибрала безпрограшний варіант: білосніжний об'ємний пуховик, брюки вільного крою в спортивному стилі, а також білі черевики Dr.Martens. Завершили її образ чорна шапка, а також сумочка з чорно-білим принтом "під зебру". Виглядала Ірина стильно і чарівно. У сторіз модель додала фото, на якому показала образ цілком.

"Приголомшлива жінка", "Ірина, супер", "Найкращм", "Я люблю тебе", "Ти просто неймовірно мила", "Кумедно", "Королева", "Мила", "Хто-небудь знає, яка фірма куртки на Ірині?", - пишуть зірці фолловери, які завжди готові з цікавістю коментувати будь-який пост знаменитості

До речі, ця куртка на самому початку зими дійсно звела з розуму всіх шанувальників моделі. Білосніжний укорочений пуховик, який так до лиця Шейк, захотіли всі.

Раніше ми писали, які відносини зараз у Ірини і її колишнього коханого Бредлі Купера.