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Названо наймодніше осіннє пальто: дивний тренд підкорив зірок

Новость на русском → Неділя 18 жовтня 2020 16:36
Названо наймодніше осіннє пальто: дивний тренд підкорив зірок Наймодніше пальто осені 2020 (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анна Кисельова

Екстравагантний наряд приміряла Хейлі Болдуін

У мережі бурхливо обговорюють нове пальто, яке приміряла американська модель Хейлі Болдуін. Дівчина знову опинилась в центрі уваги завдяки екстравагантному вбранню. Дружина 26-річного Джастіна Бібера потрапила в об'єктиви папараці в Нью-Йорку, коли покидала свою квартиру. Пару помітили, коли артист вирушав на генеральну репетицію свого виступу в програмі Saturday Night Live.

Для виходу у світ відома модель обрала жовте пальто з натуральної овчини з широкими лацканами та двобортною застібкою від Bottega Veneta, вартістю 6900 євро, блакитні джинси широкого крою і топ з високим горлом.

Названо наймодніше осіннє пальто: дивний тренд підкорив зірок

Названо наймодніше осіннє пальто: дивний тренд підкорив зірок

Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybiebershots)

Також модель сама показала частину свого лука у своїх історіях в Instagram.

Названо наймодніше осіннє пальто: дивний тренд підкорив зірок

Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Авторитетні стилісти та інші фешн-експерти назвали бахрому невіднятною частиною модного осіннього гардероба. Разом з тим прихильники моделі та просто користувачі мережі дали цьому трендовому "маст-хеву" ім'я "швабра".

Названо наймодніше осіннє пальто: дивний тренд підкорив зірок

Пальто Bottega Veneta (скріншот: bottegaveneta.com)

Свій наряд місис Бібер доповнила бейсболкою і білими кедами. Зіркове подружжя також вжили заходів обережності, надівши захисні маски.

До речі, в наявності у бренду є сумка аналогічного фасону за 2500 євро.

Названо наймодніше осіннє пальто: дивний тренд підкорив зірок

Сумка Bottega Veneta (скріншот: bottegaveneta.com)

У першій половині 2019 року бренд отримав вірусну популярність завдяки своїй рекламній компанії в Facebook. Bottega Veneta став одним з головних законодавців моди, а також практично найбільш купованим та бажаним люксовим брендом.

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