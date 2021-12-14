Ніжний барвінок: стиліст показала, як носити головний колір 2022 року Very Peri

За рахунок домішки сірого, він і не такий блідий, як лавандовий, і в міру яскравий, і не такий глибокий, як фіолетовий.



"Що мені подобається в колірній моді, так це відсутність шмоточної токсичності, тобто ніхто вас не засоромить, що ви носите застарілий відтінок. На відміну від фасонів, взуття та сумок. Тому будь-які відтінки можна варіювати під свій смак і колорит", - зазначила Денисова.



Наприклад, брюнетки витримають більш глибокі, насичені відтінки. А блондинкам можна і більш світлі або приглушені.



На фото можете побачити кілька поєднань з новим відтінком року Very Peri.

Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)