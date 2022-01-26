Одна лице: Джуд Лоу знявся для Brioni в компанії 25-річного сина

Ця кампанія стала дебютною для нью-йоркського фотографа Крейга Макдіна. На перших опублікованих кадрах зірковий батько і його підростаючий наступник позують в образах сезону весна-літо 2022.

"У них обох бездоганний особистий стиль і природний шарм. Ця автентичність робить Джуда і Раффа ідеальною парою, що відображає сучасне бачення чоловічого одягу Brioni, в якій відмінності у віці та індивідуальності стираються загальною пристрастю до справжньої майстерності та елегантності", – розповів головний виконавчий директор Brioni Мехді Бенабаджі.

Джуд Лоу з сином Раффом (фото: instagram.com/brioni_official)

"Відданість Brioni своїй майстерності та якості надихає, і мені завжди подобалося носити їх одяг. Особливо приємно працювати разом з Раффом з будинком, заснованим в Римі. У мене склався особливий зв'язок з цим містом під час зйомок "Молодого тата", і це відчувається дивно комфортно – як повернення додому", – поділився своїми враженнями від зйомок Джуд.

А хлопець додав: "Ділити кадр з моїм батьком для Brioni дуже хвилююче. Хоча у нас, природно, різні смаки і точки зору, у нас багато спільних захоплень. Одним з них є те, що ми обидва любимо одяг, і Brioni – це те, в чому ми згодні".