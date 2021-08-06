Відверте бра і шовковий піджак: Ешлі Грем підкорила мережу стильним луком на вихід

Останнім часом Ешлі Грем стала часто ділитися "вагітними" фото . Але іноді все ж нагадує шанувальникам про свою пристрасть до гламурних образів і світських виходів.

Зазвичай вагітна модель не відмовляє собі у відвертих вбраннях. І цього разу також не стала. Вона вибрала для виходу в світ чорне спокусливе бра, а також яскраво-рожевого відтінку шовковий піджак, які підкреслили розкішні форми дівчини.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

З аксесуарів Ешлі підібрала кілька вельми широких золотих ланцюжків, а також багато сережок різної форми. Основні з них - в тон піджаку.

Зачіска і макіяж заслуговують на окрему увагу. Висока укладка з випущеними пасмами біля лиця, а також бездоганний мейк-ап зі стрілками і ідеально профарбованими губами склали половину успіху всього аутфіта. Надихаємося!