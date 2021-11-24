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Не тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образів

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Середа 24 листопада 2021 19:33
Не тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образів Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)
Автор: RBC.UA

Кайя Гербер прикрасила нову обкладинку американського глянцевого журналу Elle. Для зйомки юній спадкоємиці Сінді Кроуфорд підготували кілька образів, кожен з яких може стати чудовою альтернативою традиційній сукні.

Милуємося продуманими луками і шукаємо натхнення для своїх вечірок.

У сезон різдвяних вечірок підбір луків особливо актуальний. А тому для Кайї вибрали відразу 9 образів на основі останніх колекцій відомих будинків. Крім класичних для зимової пори новорічних суконь в паєтках, стилісти запропонували смокінги, брючні костюми-оверсайз, тонкі мереживні сукні і максимально сексуальні вбрання, що підійдуть для святкової ночі з коханими. Найстильніші поєднання і свіжі ідеї перед вами!

Не тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образівНе тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образівНе тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образівНе тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образівНе тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образівНе тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образівНе тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образівНе тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образівНе тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образівНе тільки плаття: Кайя Гербер показала 10 блискучих новорічних образівКайя Гербер у новій зйомці (фото: instagram.com/elleusa)

Нагадаємо, раніше 55-річна Сінді Кроуфорд і 20-річна Кайя вийшли в світ разом.

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