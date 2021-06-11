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Сукня міді та шпильки: елегантна Кейт Міддлтон вирушила на зустріч з першою леді США Джилл Байден

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Корнуолл, П'ятниця 11 червня 2021 18:27
Сукня міді та шпильки: елегантна Кейт Міддлтон вирушила на зустріч з першою леді США Джилл Байден Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: Lite

Сьогодні відбулася важлива подія: 39-річна Кейт Міддлтон вперше зустрілася з 70-річною Джилл Байден, першою леді США. Мітинг пройшов Корнуоллі, де Кейт і Джилл відвідали місцеву початкову школу.

У блозі британської сім'ї вже з'явився пост про захід.

Для нового виходу в світ визнана ікона стилю підібрала елегантне і сміливе плаття. Кейт віддала перевагу одному з улюблених дизайнерів - Alexander McQueen. Червона сукня з відтінком фуксії вартістю $1590 зробила струнку фігуру дружини принца Уільяма просто досконалою. До нього Кейт підібрала сумочку LK Bennett за $318, а також бежеві туфлі-човники.

Сукня міді та шпильки: елегантна Кейт Міддлтон вирушила на зустріч з першою леді США Джилл БайденСукня міді та шпильки: елегантна Кейт Міддлтон вирушила на зустріч з першою леді США Джилл БайденСукня міді та шпильки: елегантна Кейт Міддлтон вирушила на зустріч з першою леді США Джилл БайденСукня міді та шпильки: елегантна Кейт Міддлтон вирушила на зустріч з першою леді США Джилл Байден

Кейт Міддлтон і Джилл Байден (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Дружина американського президента була в молочного відтінку сукні довжиною до колін і рожевому жакеті Lagence Fashion. Вона доповнила лук босоніжками від Valentino і перловим комплектом: намистом, браслетами і сережками.

Під час семінару Кейт Міддлтон і Джилл Байден разом з британськими експертами в галузі освіти обговорили масу важливих тем, включаючи розширення прав і можливостей жінок і дітей.

Раніше Кейт блищала у небесно-блакитній сукні.

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