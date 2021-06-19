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Як підібрати літнє взуття під одяг: стиліст дала підказки

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Субота 19 червня 2021 09:54
Як підібрати літнє взуття під одяг: стиліст дала підказки Ілюстративне фото (unsplash.com)
Автор: Марина Настевич

Для створення стильного образу важливо не тільки правильно вибрати одяг, але і грамотно підібрати до нього взуття. Особливо актуальне це питання влітку, коли так багато різних варіантів.

Стиліст Ольга Чистова у своєму Instagram поділилася підказками, як правильно підібрати літнє взуття під одяг у своєму гардеробі.

Якщо ви любителька міні-спідниць і суконь, то спробуйте поєднувати їх з взуттям на низькому ходу (наприклад, з сандалями на грубій підошві). Так буде створений правильний баланс між важкими формами і легкістю відкритих зон.

Як підібрати літнє взуття під одяг: стиліст дала підказки

Вам пощастило з ідеальними ніжками? Дозвольте собі босоніжки на середньому каблуці або на платформі, але в такому випадку верх завжди вибирайте вільний і об'ємний.

Як підібрати літнє взуття під одяг: стиліст дала підказки

У випадку зі спідницею або сукнею в білизняному стилі, можливі наступні варіанти:

1. Піти в жіночність і надіти класичне взуття на підборах.
2. Піти в контраст і вибрати трендові моделі на грубій товстій платформі, або кросівки.

Можна взяти на замітку обидві ці опції і чергувати образи в залежності від приводу і завдань.

Як підібрати літнє взуття під одяг: стиліст дала підказки

Носите плісировані спідниці? Супер! Їх можна доповнити, як босоніжками на підборах з тонкими перемичками, так і з кросівками або мюлями.

Як підібрати літнє взуття під одяг: стиліст дала підказки

У напарники до літньої бавовняної сукні відмінно підійдуть грецькі сандалі, еспадрильї або трендове плетене взуття. Можна навпаки пограти на контрасті і додати до легкої ніжної сукні сандалі на грубій підошві.

Як підібрати літнє взуття під одяг: стиліст дала підказки
Як підібрати літнє взуття під одяг: стиліст дала підказки

Пряму спідницю доповнюємо елегантним взуттям на підборах: човниками, мюлі або босоніжками. Є і більш зухвале рішення - кеди або сандалі на грубій підошві.

Як підібрати літнє взуття під одяг: стиліст дала підказки
Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Оцінили, скільки крутих образів можна скласти, використовуючи навіть самі базові елементи гардероба?

Нагадаємо, що раніше стиліст Ольга Чистова розповіла, з чим поєднувати трендові літні сумки.

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