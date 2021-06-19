Як підібрати літнє взуття під одяг: стиліст дала підказки

Для створення стильного образу важливо не тільки правильно вибрати одяг, але і грамотно підібрати до нього взуття. Особливо актуальне це питання влітку, коли так багато різних варіантів.

Стиліст Ольга Чистова у своєму Instagram поділилася підказками, як правильно підібрати літнє взуття під одяг у своєму гардеробі.

Якщо ви любителька міні-спідниць і суконь, то спробуйте поєднувати їх з взуттям на низькому ходу (наприклад, з сандалями на грубій підошві). Так буде створений правильний баланс між важкими формами і легкістю відкритих зон.





Вам пощастило з ідеальними ніжками? Дозвольте собі босоніжки на середньому каблуці або на платформі, але в такому випадку верх завжди вибирайте вільний і об'ємний.





У випадку зі спідницею або сукнею в білизняному стилі, можливі наступні варіанти:



1. Піти в жіночність і надіти класичне взуття на підборах.

2. Піти в контраст і вибрати трендові моделі на грубій товстій платформі, або кросівки.



Можна взяти на замітку обидві ці опції і чергувати образи в залежності від приводу і завдань.





Носите плісировані спідниці? Супер! Їх можна доповнити, як босоніжками на підборах з тонкими перемичками, так і з кросівками або мюлями.





У напарники до літньої бавовняної сукні відмінно підійдуть грецькі сандалі, еспадрильї або трендове плетене взуття. Можна навпаки пограти на контрасті і додати до легкої ніжної сукні сандалі на грубій підошві.





Пряму спідницю доповнюємо елегантним взуттям на підборах: човниками, мюлі або босоніжками. Є і більш зухвале рішення - кеди або сандалі на грубій підошві.



Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Оцінили, скільки крутих образів можна скласти, використовуючи навіть самі базові елементи гардероба?