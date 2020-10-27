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Напівгола і на підборах: вагітна Емілі Ратаковскі вийшла в світ у відвертому вбранні

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 17:35
Напівгола і на підборах: вагітна Емілі Ратаковскі вийшла в світ у відвертому вбранні Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Модель навіть зараз не змінила стиль

Емілі Ратаковскі кілька годин тому приголомшила світ радісною звісткою: модель вагітна первістком. Щоб повідомити світу цю новину, зірка взяла участь у фотосесії для онлайн-версії американського Vogue. Бізнесвумен і власниця бренду одягу Inamorata постала в ній в жіночому платті в білизняному стилі з мереживом на грудях. Образ Емілі створили максимально натуральний: мінімум макіяжу і природна укладка. Діджитал-обкладинка показує Ратаковскі вблизу, а потім камера віддаляється, і дівчина постає у всій красі, ніжно притримуючи помітно кругленький животик. "Вдячна & зростаюча. Спасибі, Vogue, за цю особливу обкладинку", - написала зірка.

Напівгола і на підборах: вагітна Емілі Ратаковскі вийшла в світ у відвертому вбранні

Модель порадувала чудовою звісткою (фото: instagram.com/emrata)

Пізніше вона виклала відверте відео, на якому позує оголеною, а також показує фото і відео з животиком. Примітно, що дівчина не збирається розкривати стать дитини. Більше того - вони з чоловіком придумали відповідь всім зацікавленим. Так, за словами майбутніх батьків, стать малюка вони дізнаються, коли він виросте і сам їм скаже.

Напівгола і на підборах: вагітна Емілі Ратаковскі вийшла в світ у відвертому вбранніНапівгола і на підборах: вагітна Емілі Ратаковскі вийшла в світ у відвертому вбранніНапівгола і на підборах: вагітна Емілі Ратаковскі вийшла в світ у відвертому вбранні

Емілі в новому образі (фото: скріншот instagram.com/harpersbazaarukraine; otkrito.lv)

Після того як вагітність перестала бути таємницею, Емілі вирішила здійснити прогулянку. Причому знову вибрала максимально спокусливий одяг. Дівчина вирушила на вулицю в чорному платті: спереду досить закрите, воно, тим не менш, було прикрашено відвертими вирізами на животі і грудях збоку. До нього модель підібрала яскраво-червоні чоботи на підборах, чорну сумочку, сонцезахисні окуляри, браслети. Настільки стильним і сексуальним образом молода мама вкотре змусила мережа говорити про себе.

Нагадаємо, раніше модель показала трендовий макіяж, який цієї осінь варто взяти на озброєння.

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