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Пробуємо повторити: Світлана Лобода продемонструвала актуальну деталь зимового лука

Новость на русском → Четвер 10 грудня 2020 14:59
Пробуємо повторити: Світлана Лобода продемонструвала актуальну деталь зимового лука Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Світлана Лобода любить і сама вбратися, і своїх дочок нарядити. Вона часто ділиться з шанувальниками стильними знімками з ними - і завжди дівчата виглядають не гірше зіркової мами. Наприклад, Лобода показала фото, на якому вони всі одягнені в білі вбрання - справжнє жіноче царство.

На цей раз співачка вирішила надихнути своїх фоловерів у соцмережі стильним луком і зізналася, що вважає моду способом підвищити впевненість в собі. Світлана позує у високих стильних чорних чоботях на підборах і білому жакеті, а зверху зірка накинула довге пальто білого кольору.

Стильна сумка всесвітньо відомого бренду стала яскравою деталлю зимового образу зірки. До речі, щоб повторити лук Світлани, не обов'язково відкладати всю зарплату чи довго збирати на таку ж, можна вибрати більш демократичну марку, головне - дотримуватися лаконічності, форми, фактури, кольорів та фурнітури.

Пробуємо повторити: Світлана Лобода продемонструвала актуальну деталь зимового лукаСвітлана Лобода показала, як модно одягатися цієї зими (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Мода повинна допомагати жінці. Додавати їй впевненості і допомагати прийняти себе такою, яка ти є - ідеальної для цього світу", - написала співачка під фото.

Нагадаємо, що Світлана Лобода не любить виставляти на показ своє особисте життя. Численна армія шанувальників досі так і не зрозуміла, включена серце їхнього кумира чи ні? Вже кілька років всі гадають, хто батько другий малятка співачки, і приписують батьківство епатажного виконавця з Німеччини - Тиллю Линдеманну. Правда, нещодавно сам Тілль висловився про жадібності слов'янських жінок, заявивши, що поки що весілля на одній з них не планує.

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