Простіше простого: топ-5 секретних прийомів, як дати нове життя старим речам
Речі, які застаріли або просто набридли, можна спробувати стилізувати по-новому! Для цього достатньо включити фантазію, вивчити тренди і взяти на озброєння нехитрі, але безпрограшні поради модного експерта.
Стиліст Катя Полякова на сторінці в Instagram розповіла, як це легко зробити.
Вона наочно показала топ-5 робочих способів, як перетворити немодний аутфіт в трендовий варіант.
⠀
До речі, майже для всіх цих способів підійдуть не тільки ваші речі, але і, наприклад, речі вашого хлопця/чоловіка. Зараз саме час для класних багатошарових луків, тому зайва біла футболка/сорочка точно не завадить. Тільки подивіться, наскільки більш продумано і завершено виглядають образи, де видніється нижній шар — білий колір прекрасно освіжає портретну зону!
⠀
А якісь речі можна навіть переробити - щось відрізати, порвати, перешити. Напрямок rework набирає велику популярність. Класна ідея: візьміть старий чоловічий піджак у родича або знайдіть в секонд-хенді і перешийте собі з нього костюм з укороченого жакета і міні спідниці.
Топ-5 ідей як подарувати друге життя застарілим аутфітам
Футболки/сорочки як шар
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Светр як шарф
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
З джинсовки в жилет
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Трендвие джинси за 5 хвилин
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Спідниця замість сукні
Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)
Нагадаємо, що раніше стиліст Аліна Некипіла розповіла, які моделі взуття будуть в тренді взимку 2021-2022.