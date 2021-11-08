Простіше простого: топ-5 секретних прийомів, як дати нове життя старим речам

Вона наочно показала топ-5 робочих способів, як перетворити немодний аутфіт в трендовий варіант.

⠀

До речі, майже для всіх цих способів підійдуть не тільки ваші речі, але і, наприклад, речі вашого хлопця/чоловіка. Зараз саме час для класних багатошарових луків, тому зайва біла футболка/сорочка точно не завадить. Тільки подивіться, наскільки більш продумано і завершено виглядають образи, де видніється нижній шар — білий колір прекрасно освіжає портретну зону!

⠀

А якісь речі можна навіть переробити - щось відрізати, порвати, перешити. Напрямок rework набирає велику популярність. Класна ідея: візьміть старий чоловічий піджак у родича або знайдіть в секонд-хенді і перешийте собі з нього костюм з укороченого жакета і міні спідниці.

Топ-5 ідей як подарувати друге життя застарілим аутфітам

Футболки/сорочки як шар

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Светр як шарф

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

З джинсовки в жилет

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Трендвие джинси за 5 хвилин

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)

Спідниця замість сукні

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)