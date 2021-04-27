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Просто і спокусливо: Хейлі Бібер у сукні-комбінації підкорила мережу

Новость на русском → США, Вівторок 27 квітня 2021 18:18
Просто і спокусливо: Хейлі Бібер у сукні-комбінації підкорила мережу Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейлі Бібер стала однією з героїнь нового випуску американського Harper's BAZAAR. Дівчині підібрали кілька стильних образів, які підкреслили її природну красу.

Фото дружина Джастіна Бібера запостила у своєму блозі.

Хейлі Бібер останнім часом просто засипали пропозиціями про зйомки. Тільки недавно дружина популярного співака Джастіна Бібера і спадкоємиця іменитої голлівудської династії продемонструвала обкладинку Vogue Париж і GQ Корея. І ось - нова стильна кавер-сторі.

Просто і спокусливо: Хейлі Бібер у сукні-комбінації підкорила мережуПросто і спокусливо: Хейлі Бібер у сукні-комбінації підкорила мережуПросто і спокусливо: Хейлі Бібер у сукні-комбінації підкорила мережуПросто і спокусливо: Хейлі Бібер у сукні-комбінації підкорила мережу

Хейлі Бібер для нової зйомки приміряла стильні образи (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейлі постала на обкладинці в милому і зухвалому образі. Вона одягла сріблясте плаття-комбінацію з квітковою аплікацією по краю, яка вигідно підкреслила тендітні плечі дівчини. Доповнили образ "макіяж без макіяжу" і забавні кіски. Такий мікс спокуси і юності - творіння кращих стилістів і візажистів. Бібер виглядає наївною і привабливою одночасно.

У зйомці вона також приміряла золотисте шовкове плаття, чорне стильне пальто, одягнуте на голе тіло. Родзинкою всіх її луків, безумовно, став один - з "золотим" бюстгальтером, який доповнив стильний лаконічний чорний піджак. До цього образу відмінно підійшли золоті "відблиски" на щоках, якими щедро обсипали її мейкап-артисти.

Луки Хейлі викликали ажіотаж серед її фанатів. Багато хто відзначив, що це найкраща обкладинка за останній час. Що ж, складно не погодитися!

Раніше Хейлі показала, як можна стильно обіграти маленьке чорне плаття.

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