Просто і зі смаком: Кім Кардашьян показала ідеальне плаття на зиму, яке підійде всім

41-річна бізнесвумен знає толк в створенні одягу, який захочуть всі. Цього разу Кім вирішила скористатися нашою любов'ю до комфорту і сексуальності. Зірка представила сукню максі, яка полюбиться всім без винятку.

Новинка так сподобалася користувачам мережі, що вони розкупили модель вартістю близько 2500 грн в лічені хвилини. Залишилися моделі інших відтінків, правда, теж в невеликій кількості.

Головні відмінні риси сукні від Кім - в крої, створеному професіоналами, і технологічній тканині. Матеріал, з якого воно зшите, досить щільний, але еластичний. Тому плаття допомагає врівноважити пропорції фігури і зробити їх просто досконалими. Кім сама продемонструвала, як вдало вбрання підкреслює вигини фігури. Кардашьян вибрала модель чорного кольору. Але на сайті можна знайти його і в інших відтінках.

Нагадаємо, Skims - найуспішніший бренд Кім Кардашьян. Не так давно вона отримала нагороду Innovator Awards за розвиток бренду. Також зірка оголосила про колаборацію з люкс-марками. Кім Кардашьян і креативний директор жіночого напрямку Fendi Кім Джонс розробили спільну колекцію. Fendi x Skims покликана об'єднати розкіш Fendi з інноваційним підходом Skims.