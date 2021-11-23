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Просто і зі смаком: Кім Кардашьян показала ідеальне плаття на зиму, яке підійде всім

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Вівторок 23 листопада 2021 18:22
Просто і зі смаком: Кім Кардашьян показала ідеальне плаття на зиму, яке підійде всім Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

41-річна бізнесвумен знає толк в створенні одягу, який захочуть всі. Цього разу Кім вирішила скористатися нашою любов'ю до комфорту і сексуальності. Зірка представила сукню максі, яка полюбиться всім без винятку.

Новинка так сподобалася користувачам мережі, що вони розкупили модель вартістю близько 2500 грн в лічені хвилини. Залишилися моделі інших відтінків, правда, теж в невеликій кількості.

Головні відмінні риси сукні від Кім - в крої, створеному професіоналами, і технологічній тканині. Матеріал, з якого воно зшите, досить щільний, але еластичний. Тому плаття допомагає врівноважити пропорції фігури і зробити їх просто досконалими. Кім сама продемонструвала, як вдало вбрання підкреслює вигини фігури. Кардашьян вибрала модель чорного кольору. Але на сайті можна знайти його і в інших відтінках.

Нагадаємо, Skims - найуспішніший бренд Кім Кардашьян. Не так давно вона отримала нагороду Innovator Awards за розвиток бренду. Також зірка оголосила про колаборацію з люкс-марками. Кім Кардашьян і креативний директор жіночого напрямку Fendi Кім Джонс розробили спільну колекцію. Fendi x Skims покликана об'єднати розкіш Fendi з інноваційним підходом Skims.

Просто і зі смаком: Кім Кардашьян показала ідеальне плаття на зиму, яке підійде всімПросто і зі смаком: Кім Кардашьян показала ідеальне плаття на зиму, яке підійде всімПросто і зі смаком: Кім Кардашьян показала ідеальне плаття на зиму, яке підійде всімПросто і зі смаком: Кім Кардашьян показала ідеальне плаття на зиму, яке підійде всімКім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 41-річна Кім Кардашьян і 28-річний Піт Девідсон дійсно зустрічаються.

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