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У прозорій сукні на голе тіло: Ріанна блищить в жаркій фотосесії для глянцю

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Італія, П'ятниця 04 червня 2021 20:26
У прозорій сукні на голе тіло: Ріанна блищить в жаркій фотосесії для глянцю Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Lite

33-річна співачка Ріанна прикрасила нову глянцеву обкладинку. Вона стала героїнею нової кавер-сторі італійського Vogue. Оскільки девіз червневого випуску Do It Yourself - "Зроби сам", Ріанна виступила також стилістом і фотографом зйомки.

Результатом свої праць барбадоська красуня поділилася зі своїми Instagram-фанатами.

Ріанна на обкладинці постала в напівпрозорій чорній сукні Valentino з найтоншого шифону, яка оголила розкішне тіло співачки. Доповнили вбрання нижня білизна від власної марки Ріанни Savage x Fenty, а також босоніжки на шпильках. У жаркій зйомці були інші спокусливі образи. Наприклад, червоне напівпрозоре боді з трояндами.

У прозорій сукні на голе тіло: Ріанна блищить в жаркій фотосесії для глянцюУ прозорій сукні на голе тіло: Ріанна блищить в жаркій фотосесії для глянцюУ прозорій сукні на голе тіло: Ріанна блищить в жаркій фотосесії для глянцюУ прозорій сукні на голе тіло: Ріанна блищить в жаркій фотосесії для глянцю

Але є тут і аутфіти, продумані до дрібниць. Наприклад, Ріанна вирішила створити багатошаровий лук на основі трендових речей, який стане в нагоді в майбутньому холодному сезоні. Джинси з низькою посадкою, прикрашені нашитим контрастним верхом, топ з розмитим принтом і верхній одяг - симбіоз пальто, пуховика і плаща. Виглядає незвично і, як завжди, стильно.

"В останні роки ми намагалися робити наші обкладинки по-різному: були і фотографії, і ілюстрації, була і повна відсутність зображень. Але ми ніколи не запрошували людину зробити все самостійно: позувати, фотографувати і вибирати одяг. І для цього не могло бути кращого головного героя, ніж Ріанна, яка з'являлася на стількох обкладинках, але ніколи не було так, як цього разу. Вона сама вирішувала і вважала за краще зобразити себе так: без фільтрів, без будь-якого посередництва", - розповіла шанувальникам про концепцію випуску головний редактор глянцю Емануель Фарнеті.

Також днями Ріанна показала фото у спокусливій нижній білизні.

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