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В куртці на голе тіло: Ешлі Грем підірвала мережу апетитним тілом в сміливому вбранні

Новость на русском → Понеділок 30 листопада 2020 19:19
В куртці на голе тіло: Ешлі Грем підірвала мережу апетитним тілом в сміливому вбранні Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Зірка знає все про епатаж

Ешлі Грем показала своїм фоловерам нове фото, покликане довести: всі жінки прекрасні, незалежно від комплекції. Зірка, відома пишними формами, вкотре повністю оголилася. А зверху одягла пуховик золотисто-оранжевого кольору з блискучої тканини. Вона позує, сидячи на стільці у своєму будинку, закинувши ногу на ногу. Виглядає вона зухвало і спокусливо. Втім, як завжди.

В куртці на голе тіло: Ешлі Грем підірвала мережу апетитним тілом в сміливому вбранні
Модель на новому фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Оскільки фото було опубліковано в сторіз, фанати не змогли його прокоментувати. Зате вони відірвалися по повній під знімком, де Ешлі постала в шубці зі штучного матеріалу, одягненій зверху на чорну міні-сукню. Її апетитне тіло вкотре просто підірвало мережу. "Яка ж ти красива", "Богиня", "Це тіло", "Чорт, ти прекрасна", "Я твій фанат", "Ти натхнення", - такі компліменти ніколи не шкодують послідовувачі для своєї улюбленої зірки.

В куртці на голе тіло: Ешлі Грем підірвала мережу апетитним тілом в сміливому вбранні
Ешлі як завжди прекрасна (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Грем приміряла оригінальний образ, основу якого склало пальто з принтом леопарда. Вбрання зробило її максимально спокусливою і гарячою. А також мотивувало фанатів оновити свій гардероб.

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