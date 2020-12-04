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В пуховику і міні-сукні: Кайлі Дженнер підкорила апетитними формами в спокусливому вбранні

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 18:28
В пуховику і міні-сукні: Кайлі Дженнер підкорила апетитними формами в спокусливому вбранні Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер виклала на своїй сторінці в мережі Instagram новий образ, який склали речі з останніх колекцій кращих брендів. Цього разу дівчина вирішила підтримати тренд на пуховик, скомбінувавши його з міні-сукнею. Вийшло незвично і спокусливо. Розбираємо аутфит 23-річної бізнесвумен.

Куртка ніжно-рожевого кольору з принтом Dior, високі чоботи на зручній підошві такого ж відтінку, а ще білосніжне міні-плаття з високим горлом - ось головні "складові" нового лука Дженнер. Доповнили вбрання сонцезахисні окуляри в білій оправі. Про виразний макіяж в натуральних тонах і фірмову укладку зірка також не забула.

В пуховику і міні-сукні: Кайлі Дженнер підкорила апетитними формами в спокусливому вбранніВ пуховику і міні-сукні: Кайлі Дженнер підкорила апетитними формами в спокусливому вбранні
Новий образ Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

За допомогою свого вбрання Кайлі вкотре продемонструвала свої апетитні форми і стрункі ноги, нагадавши фоловерам: зима - не привід відмовляти собі в зухвалому міні.

"Відраховуючи дні до Різдва", - додала вона підпис до кадрів, які вийшли як завжди спокусливими. "Вау", "Це все", "Гарненька", "Ці вібрації", "Вау, одержимість", "Перша", "Ідеальна", "Я так тебе люблю", - тут же відгукнулися фанати, яких у блозі Кайлі вже 202 мільйони.

Раніше ми писали, що Кайлі показала, як носити шкіряні штани цієї зими.

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