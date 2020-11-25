Яскраве пальто і високі чоботи: Олена Зеленська вийшла у світ в стильному осінньому образі

Перша леді відвідала тематичну виставку

Олена Зеленська продовжує активно брати участь у різноманітних соціальних проектах. Цього разу вона підтримала всесвітню акцію проти насильства. У своєму блозі перша леді України зробила кілька тематичних постів.

"Сьогодні стартує всесвітня акція "16 днів проти насильства". Її мета - привернути увагу суспільства до проблеми, яка часто замовчується. У насильства багато масок. Але будемо чесними самі з собою! Обмеження свободи вибору не є проявом турботи, психологічний тиск - формою виховання або прагненням загартувати характер, а побиття - доказом любові. Мій заклик до всіх - не сприймайте домашнє насильство як норму, не замовчуйте, не відвертайтеся від тих, кому потрібна допомога. Норма - це нульова толерантність до насильства, і це під силу кожному", - написала вона.



Олена в новому образі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кілька годин тому в продовження теми вона запостила кадри з заходу, який відвідала в рамках проекту. Олена вирушила на виставку під назвою "Справа в тому, що...", присвячену темі домашнього насильства. Тут представлено 16 побутових предметів, які стали символами реальних історій жертв домашнього насильства. Після відвідин експозиції Зеленська зробила розгорнутий пост, де поділилася своїми враженнями про побачене і закликала всіх не залишатися осторонь від проблеми.

Також Олена опублікувала кілька фото з івенту, на яких виглядає як завжди стильно. Образ першої леді склали довге блакитне пальто з поясом на талії, а також високі чорні чоботи на стійкому каблуці. Не забула дружина Володимира Зеленського та про захисну маску. З аксесуарів вона вибрала брошку і дрібні сережки. Завершили аутфіт проста об'ємна укладка і легкий макіяж. Нічого зайвого!

Раніше ми писали, що Олена приміряла незвичайне плаття-корсет.