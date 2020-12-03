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Стильна і пристрасна: Настя Каменських показала 5 гарячих образів для новорічних вечірок

Новость на русском → Четвер 03 грудня 2020 15:31
Стильна і пристрасна: Настя Каменських показала 5 гарячих образів для новорічних вечірок Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських недавно представила нову відеороботу Vibe, яка вже б'є рекорди на YouTube. Чуттєвий ролик менш ніж за тиждень набрав більше 2,5 мільйонів переглядів. Як звичайно, привернув увагу шанувальників не тільки трек, але і зовнішній вигляд гарячої красуні.

Стильна і пристрасна: Настя Каменських показала 5 гарячих образів для новорічних вечірокСтильна і пристрасна: Настя Каменських показала 5 гарячих образів для новорічних вечірокСтильна і пристрасна: Настя Каменських показала 5 гарячих образів для новорічних вечірокСтильна і пристрасна: Настя Каменських показала 5 гарячих образів для новорічних вечірокСтильна і пристрасна: Настя Каменських показала 5 гарячих образів для новорічних вечірок
Настя в 5-ти стильних образах (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя з'явилася в ролику 5 різних, але однаково спокусливих образах. Всі п'ять аутфітів підкреслили розкішні зовнішні дані Насті. Тут є маса варіантів для жарких вечірок: довге вечірнє плаття зі сріблястого матеріалу, зухвалий образ в ботфортах і джинсовій куртці, ультракоротка міні-сукня...

"Любов - це поєднання багатьох почуттів і емоцій одночасно. Пристрасть, потяг, драйв, ніжність, прихильність. І в кожному з п'яти образів у відео Vibe я хотіла передати ці почуття і певний настрій...", - поділилася Настя.

Фанати не змогли залишитися осторонь від такої краси. Вони почали вибирати найбільш вдалий, на їхню думку, образ, а також захоплюватися розкішним тілом зірки.

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