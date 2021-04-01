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Розкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блищить у відвертих образах для глянцю

Новость на русском → США, Четвер 01 квітня 2021 22:23
Розкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блищить у відвертих образах для глянцю Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Lite

Шерон Стоун продовжує дивувати публіку. Актриса, якій в цьому році виповнилося 63, знялася для чергової глянцевого обкладинки. І продовжила говорити на гострі теми, які підняла у своїй книзі The Beauty of Living Twice.

Фотосесія з березневого номера, яка тепер доступна онлайн, вийшла досить гарячою. Знімками зірки можна помилуватися як в блозі самої Стоун, так і на офіційній сторінці журналу L’Officiel Paris.

Шерон Стоун позує в стильних і часом - доволі відвертих - вбраннях. Вона одягла блискуче вечірнє плаття, розшите паєтками, спокусливе коктейльне, в якому сидить на березі океану, напівпрозоре чорне... Актриса і модель виглядає набагато молодше реального віку, і своїм квітучим зовнішнім виглядом знову викликала захоплення в мережі.

Розкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блищить у відвертих образах для глянцюРозкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блищить у відвертих образах для глянцюРозкішна жінка: 63-річна Шерон Стоун блищить у відвертих образах для глянцюШерон Стоун для відомого глянцю (фото: instagram.com/lofficielparis)

Також вона розповіла про своє життя і прагнення. Зараз в пріоритеті зірки виховання дітей: з 20-річним Роаном, 15-річним Лердом і 14-річним Куїнном актриса зараз живе. За словами зірки, вона відчуває себе абсолютно щасливою навіть після всіх криз, які пережила.

Про них голлівудська діва в подробицях розповіла у своїй книзі, яка щойно побачила світ. Виявляється, Шерон піддавалася насильству з боку рідного діда, а після зіткнулася з домаганнями у професійній діяльності. Також вона розповіла про складний період хвороби і відновлення. А ще - про те, як без її відома їй збільшили груди на кілька розмірів...

Раніше ми писали, що Стоун показала, які речі носить в реальному житті.

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