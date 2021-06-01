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Роузі Хантінгтон-Уайтлі в спокусливій вечірній сукні вирушила на побачення

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США, Вівторок 01 червня 2021 20:34
Роузі Хантінгтон-Уайтлі в спокусливій вечірній сукні вирушила на побачення Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі опублікувала нову серію фото, на яких продемонструвала незвичайний спосіб носити маленьке чорне плаття.

Пост знаменитості, який вона виклала у своєму блозі, носив романтичний характер і зібрав масу лайків і коментарів.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі обожнює світлі лаконічні образи, які вибирає як для офісу, так і для прогулянок. А тому її новий вихід у світ став приємним контрастом. Вона одягла вечірню класику - маленьке чорне плаття. Тільки вибрала незвичайну його версію, з широкими рукавами і закритим верхом.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі в спокусливій вечірній сукні вирушила на побаченняРоузі Хантінгтон-Уайтлі в спокусливій вечірній сукні вирушила на побачення

Роузі Хантінгтон-Уайтлі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Вбрання одна із найзнаменитіших моделей в світі і екс-"ангел" "Victoria's Secret" доповнила зачіскою в дусі відомого бренду. Волосся було укладене в великі локони і завите від лиця. А макіяж виконаний в натуральних бежево-коричневих відтінках.

"Столик на двох", - написала Роузі, показавши розкішний ресторан. По всій видимості, модель вирушила на побачення з коханим і батьком своєї дитини - голлівудським актором Джейсоном Стетхемом.

Раніше Роузі показала розкішний літній образ для жарких днів.

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