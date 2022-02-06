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Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2

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Копенгаген , Неділя 06 лютого 2022 09:17
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2 Streetstyle-образи на Тижні моди в Копенгагені (фото: колаж РБК-Україна; Darrel Hunter)
Автор: Ольга Турчанікова

Тиждень моди осінь-зима 2022, яка проходила в Копенгагені з 1 по 4 лютого, зібрала максимальну кількість стильних вуличних образів.

Пропонуємо нову порцію надихаючого стрітстайлу з Тижня моди, який тільки зміцнив тенденції до яскравих кольорів і незвичайних поєднань.

Мабуть, жоден Тиждень моди не може похвалитися настільки барвистими образами, як скандинавський. Ми вже писали про любов гостей до сміливих поєднань і деталей. І з кожним новим днем показів відвідувачі тільки стверджували свою життєрадісну позицію за допомогою рожевого, фіолетового, зеленого, жовтого і оранжевого, а також їх комбінацій.

Вчимося складати соковиті луки, що запам'ятовуються, на майбутню весну, які героям данського стрітстайлу даються так легко!

Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2

Герої вуличної моди в об'єктиві CGstreetstyle і Darrel Hunter (фото: instagram.com/modehunter; instagram.com/claireguillon)

Раніше ми писали, що вагітна Ріанна вступила в б'юті-битву з вагітною Кайлі Дженнер.

Також дивіться найстильніші образи Ріанни і A$AP Rocky.

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