Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2

Тиждень моди осінь-зима 2022, яка проходила в Копенгагені з 1 по 4 лютого, зібрала максимальну кількість стильних вуличних образів.

Пропонуємо нову порцію надихаючого стрітстайлу з Тижня моди, який тільки зміцнив тенденції до яскравих кольорів і незвичайних поєднань.

Мабуть, жоден Тиждень моди не може похвалитися настільки барвистими образами, як скандинавський. Ми вже писали про любов гостей до сміливих поєднань і деталей. І з кожним новим днем показів відвідувачі тільки стверджували свою життєрадісну позицію за допомогою рожевого, фіолетового, зеленого, жовтого і оранжевого, а також їх комбінацій.

Вчимося складати соковиті луки, що запам'ятовуються, на майбутню весну, які героям данського стрітстайлу даються так легко!

Герої вуличної моди в об'єктиві CGstreetstyle і Darrel Hunter (фото: instagram.com/modehunter; instagram.com/claireguillon)