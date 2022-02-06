Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2
Тиждень моди осінь-зима 2022, яка проходила в Копенгагені з 1 по 4 лютого, зібрала максимальну кількість стильних вуличних образів.
Пропонуємо нову порцію надихаючого стрітстайлу з Тижня моди, який тільки зміцнив тенденції до яскравих кольорів і незвичайних поєднань.
Мабуть, жоден Тиждень моди не може похвалитися настільки барвистими образами, як скандинавський. Ми вже писали про любов гостей до сміливих поєднань і деталей. І з кожним новим днем показів відвідувачі тільки стверджували свою життєрадісну позицію за допомогою рожевого, фіолетового, зеленого, жовтого і оранжевого, а також їх комбінацій.
Вчимося складати соковиті луки, що запам'ятовуються, на майбутню весну, які героям данського стрітстайлу даються так легко!
Герої вуличної моди в об'єктиві CGstreetstyle і Darrel Hunter (фото: instagram.com/modehunter; instagram.com/claireguillon)
Раніше ми писали, що вагітна Ріанна вступила в б'юті-битву з вагітною Кайлі Дженнер.
Також дивіться найстильніші образи Ріанни і A$AP Rocky.